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От нутеллы до чиа-джема: нутрициолог дала топ-5 полезных начинок для блинов

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Среда 04 августа 2021 20:03
От нутеллы до чиа-джема: нутрициолог дала топ-5 полезных начинок для блинов Если хочется чего-то необычного (фото: images.pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Блины - простое и любимое многими блюдо - может стать еще вкуснее, если приготовить их с необычной начинкой.

Кроме всем привычного творога с изюмом, есть еще начинки, которые придутся по вкусу и детям, и мужу и, главное, они будут полезными!

Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Анна Биоториум и предложила свои рецепты полезных начинок для блинов.

С чем сделать блины: идеи для начинок

  • Черничный чиа-джем

Ингредиенты:

- 1 ст. черники (можно замороженной),

- 2 ст. л. сиропа топинамбура,

- 2 ст. л. семян чиа.

Способ приготовления:

1. Если используете замороженную ягоду, разморозить, слегка подавить вилкой.

3. Далее смешать все ингредиенты в миске и поставить в холодильник на 40-60 минут, чтобы джем загустел.

4. Хранить джем в холодильнике можно до 3 дней.

От нутеллы до чиа-джема: нутрициолог дала топ-5 полезных начинок для блиновЛюбители блинчиков - оценят! (фото: images.pexels.com)

  • Малиновый джем

Ингредиенты:

- 2 ст. ягод малины, можно замороженные,

- ¾ ст. очищенных фиников.

Способ приготовления:

1. Ягоды, если они были замороженные, разморозить.

2. Все ингредиенты взбить в блендере.

От нутеллы до чиа-джема: нутрициолог дала топ-5 полезных начинок для блиновПальчики оближешь! (фото: images.pexels.com)

  • Финиковая сгущенка

Ингредиенты:

- ½ ст. фиников.

- ½ ст. кокосового молока,

- ⅓ ч.л. порошка ванили.

Способ приготовления:

Взбить все ингредиенты в блендере.

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  • Нутелла

Ингредиенты:

- 1 ст. миндального урбеча (пасты),

- ½ ст. органического какао-порошка,

- 5 ст. л. кленового сиропа.

Способ приготовления:

Смешать все ингредиенты до однородной пасты.

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  • Штрудель-начинка

Ингредиенты:

- 3 яблока,

- 0,5 ст. л. лимонного сока,

- 1 ст. л. кокосового сахара,

- 1 ч. л. корицы

Способ приготовления:

1. Натереть на мелкой терке яблоки, полить лимонным соком, посыпать сахаром и корицей.

2. Оставить на 10-15 минут, пока яблоки не пустят сок.

3. Затем яблоки следует слегка отжать и завернуть их в блины.

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