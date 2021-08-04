От нутеллы до чиа-джема: нутрициолог дала топ-5 полезных начинок для блинов
Блины - простое и любимое многими блюдо - может стать еще вкуснее, если приготовить их с необычной начинкой.
Кроме всем привычного творога с изюмом, есть еще начинки, которые придутся по вкусу и детям, и мужу и, главное, они будут полезными!
Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Анна Биоториум и предложила свои рецепты полезных начинок для блинов.
С чем сделать блины: идеи для начинок
- Черничный чиа-джем
Ингредиенты:
- 1 ст. черники (можно замороженной),
- 2 ст. л. сиропа топинамбура,
- 2 ст. л. семян чиа.
Способ приготовления:
1. Если используете замороженную ягоду, разморозить, слегка подавить вилкой.
3. Далее смешать все ингредиенты в миске и поставить в холодильник на 40-60 минут, чтобы джем загустел.
4. Хранить джем в холодильнике можно до 3 дней.
Любители блинчиков - оценят! (фото: images.pexels.com)
- Малиновый джем
Ингредиенты:
- 2 ст. ягод малины, можно замороженные,
- ¾ ст. очищенных фиников.
Способ приготовления:
1. Ягоды, если они были замороженные, разморозить.
2. Все ингредиенты взбить в блендере.
Пальчики оближешь! (фото: images.pexels.com)
- Финиковая сгущенка
Ингредиенты:
- ½ ст. фиников.
- ½ ст. кокосового молока,
- ⅓ ч.л. порошка ванили.
Способ приготовления:
Взбить все ингредиенты в блендере.
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Нутелла
Ингредиенты:
- 1 ст. миндального урбеча (пасты),
- ½ ст. органического какао-порошка,
- 5 ст. л. кленового сиропа.
Способ приготовления:
Смешать все ингредиенты до однородной пасты.
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Штрудель-начинка
Ингредиенты:
- 3 яблока,
- 0,5 ст. л. лимонного сока,
- 1 ст. л. кокосового сахара,
- 1 ч. л. корицы
Способ приготовления:
1. Натереть на мелкой терке яблоки, полить лимонным соком, посыпать сахаром и корицей.
2. Оставить на 10-15 минут, пока яблоки не пустят сок.
3. Затем яблоки следует слегка отжать и завернуть их в блины.
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