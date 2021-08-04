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Від нутелли до чіа-джему: нутриціолог дала топ-5 корисних начинок для млинців

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Середа 04 серпня 2021 20:03
Від нутелли до чіа-джему: нутриціолог дала топ-5 корисних начинок для млинців Якщо хочеться чогось незвичайного (фото: images.pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Млинці - проста і улюблена багатьма страва - може стати ще смачнішою, якщо приготувати її з незвичайною начинкою.

Крім всім звичного сиру з родзинками, є ще начинки, які припадуть до смаку і дітям, і чоловікові і, головне, вони будуть корисними!

Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Анна Біоторіум і запропонувала свої рецепти корисних начинок для млинців.

З чим зробити млинці: ідеї для начинок

  • Чорничний чіа-джем

Інгредієнт:

- 1 ст. чорниці (можна замороженої),

- 2 ст. л. сиропу топінамбура,

- 2 ст. л. насіння чіа.

Спосіб приготування:

1. Якщо використовуєте заморожену ягоду, розморозити, злегка придушити виделкою.

3. Далі змішати всі інгредієнти в мисці і поставити в холодильник на 40-60 хвилин, щоб джем загус.

4. Зберігати джем в холодильнику можна до 3 днів.

Від нутелли до чіа-джему: нутриціолог дала топ-5 корисних начинок для млинцівЛюбителі млинчиків - оцінять! (фото: images.pexels.com)

  • Малиновий джем

Інгредієнт:

- 2 ст. ягід малини, можна заморожені,

- ¾ склянки очищених фініків.

Спосіб приготування:

1. Ягоди, якщо вони були заморожені - розморозити.

2. Всі інгредієнти збити в блендері.

Від нутелли до чіа-джему: нутриціолог дала топ-5 корисних начинок для млинцівПальчики оближеш! (фото: images.pexels.com)

  • Фінікове згущене молоко

Інгредієнт:

- ½ ст. фініків.

- ½ склянки кокосового молока,

- ⅓ ч. л. порошку ванілі.

Спосіб приготування:

Збити всі інгредієнти в блендері.

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  • Нутелла

Інгредієнт:

- 1 ст. мигдального урбеча (пасти),

- ½ ст. органічного какао-порошку,

- 5 ст. л. кленового сиропу.

Спосіб приготування:

Змішати всі інгредієнти до однорідної пасти.

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  • Штрудель-начинка

Інгредієнт:

- 3 яблука,

- 0,5 ст. л. лимонного соку,

- 1 ст. л. кокосового цукру,

- 1 ч. л. кориці

Спосіб приготування:

1. Натерти на дрібній тертці яблука, полити лимонним соком, посипати цукром і корицею.

2. Залишити на 10-15 хвилин, поки яблука не пустять сік.

3. Потім яблука слід злегка віджати і загорнути їх у млинці.

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