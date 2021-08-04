Від нутелли до чіа-джему: нутриціолог дала топ-5 корисних начинок для млинців
Млинці - проста і улюблена багатьма страва - може стати ще смачнішою, якщо приготувати її з незвичайною начинкою.
Крім всім звичного сиру з родзинками, є ще начинки, які припадуть до смаку і дітям, і чоловікові і, головне, вони будуть корисними!
Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Анна Біоторіум і запропонувала свої рецепти корисних начинок для млинців.
З чим зробити млинці: ідеї для начинок
- Чорничний чіа-джем
Інгредієнт:
- 1 ст. чорниці (можна замороженої),
- 2 ст. л. сиропу топінамбура,
- 2 ст. л. насіння чіа.
Спосіб приготування:
1. Якщо використовуєте заморожену ягоду, розморозити, злегка придушити виделкою.
3. Далі змішати всі інгредієнти в мисці і поставити в холодильник на 40-60 хвилин, щоб джем загус.
4. Зберігати джем в холодильнику можна до 3 днів.
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- Малиновий джем
Інгредієнт:
- 2 ст. ягід малини, можна заморожені,
- ¾ склянки очищених фініків.
Спосіб приготування:
1. Ягоди, якщо вони були заморожені - розморозити.
2. Всі інгредієнти збити в блендері.
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- Фінікове згущене молоко
Інгредієнт:
- ½ ст. фініків.
- ½ склянки кокосового молока,
- ⅓ ч. л. порошку ванілі.
Спосіб приготування:
Збити всі інгредієнти в блендері.
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Нутелла
Інгредієнт:
- 1 ст. мигдального урбеча (пасти),
- ½ ст. органічного какао-порошку,
- 5 ст. л. кленового сиропу.
Спосіб приготування:
Змішати всі інгредієнти до однорідної пасти.
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Штрудель-начинка
Інгредієнт:
- 3 яблука,
- 0,5 ст. л. лимонного соку,
- 1 ст. л. кокосового цукру,
- 1 ч. л. кориці
Спосіб приготування:
1. Натерти на дрібній тертці яблука, полити лимонним соком, посипати цукром і корицею.
2. Залишити на 10-15 хвилин, поки яблука не пустять сік.
3. Потім яблука слід злегка віджати і загорнути їх у млинці.
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