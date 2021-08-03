Ангина без антибиотиков: нутрициолог назвала одно-единственное средство от боли в горле

Те, кому знакома боль в горле, знают не понаслышке, как нелегко иногда от нее избавиться. В особо острых формах в ход идут антибиотики, а человек готов на все, лишь бы облегчить страдания.

Нутрициолог Вероника Натуромама в свое блоге в Instagram призналась, что самый действенный и быстрый способ справиться с болью в горле, даже при ангине, это натуральный уксус со свеклой. Она поделилась простым, но действенным рецептом.

Как избавиться от боли в горле в домашних условиях Рецепт⠀ натереть одну свеклу (не из холодильника) на мелкой терке,

полить 2 ст. л. уксуса,

настоять 10-15 мин. Как принимать рассасывать по ст. л. свеклы каждые 20 мин,

жмых выплюнуть. Если успеть убрать слизеобразующие и воспалительные продукты при первых признаках - за один день будете здоровы. ⠀ Можно вылечиться всего за день (фото: pexels.com) Мощная детоксикация: нутрициолог назвала всего одну полезную привычку для печени Свекла: уменьшает воспаление и снимает отечность горла,

оказывает заметное противомикробное действие,

купирует болевой синдром,

укрепляет местный иммунитет,

повышает эластичность капилляров и нормализует кровоснабжение,

размягчает пробки и избавляет от гнойного налета,

натуральная уксусная кислота усиливает свойства свеклы. Уксус: оказывает противомикробное действие. Только натуральный непастеризованный уксус содержит уксусную матку с живыми пробиотиками и пищеварительными ферментами, которые помогают расщеплять молекулы бактерий и вирусов.