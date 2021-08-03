Ангина без антибиотиков: нутрициолог назвала одно-единственное средство от боли в горле
Те, кому знакома боль в горле, знают не понаслышке, как нелегко иногда от нее избавиться. В особо острых формах в ход идут антибиотики, а человек готов на все, лишь бы облегчить страдания.
Нутрициолог Вероника Натуромама в свое блоге в Instagram призналась, что самый действенный и быстрый способ справиться с болью в горле, даже при ангине, это натуральный уксус со свеклой. Она поделилась простым, но действенным рецептом.
Как избавиться от боли в горле в домашних условиях
Рецепт⠀
- натереть одну свеклу (не из холодильника) на мелкой терке,
- полить 2 ст. л. уксуса,
- настоять 10-15 мин.
Как принимать
- рассасывать по ст. л. свеклы каждые 20 мин,
- жмых выплюнуть.
Если успеть убрать слизеобразующие и воспалительные продукты при первых признаках - за один день будете здоровы. ⠀
Можно вылечиться всего за день (фото: pexels.com)
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Свекла:
- уменьшает воспаление и снимает отечность горла,
- оказывает заметное противомикробное действие,
- купирует болевой синдром,
- укрепляет местный иммунитет,
- повышает эластичность капилляров и нормализует кровоснабжение,
- размягчает пробки и избавляет от гнойного налета,
- натуральная уксусная кислота усиливает свойства свеклы.
Уксус:
- оказывает противомикробное действие.
Только натуральный непастеризованный уксус содержит уксусную матку с живыми пробиотиками и пищеварительными ферментами, которые помогают расщеплять молекулы бактерий и вирусов.
Раньше нутрициолог дала подробное полезное меню на целый день.