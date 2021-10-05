Нутритивная плотность: врач дала список самых полезных продуктов на осень

Нутритивная плотность продукта - это концентрация необходимых полезных веществ на 1 ккал.: витамины, минералы, клетчатка, полезные жиры и т. д. Чем больше количество нутриентов, тем большей нутритивной плотностью обладает продукт.

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Трудно получить пользу из консервов, полуфабрикатов, мучных и кондитерских изделий, чипсов. У такой еды низкая нутритивная плотность.

Почему на лечебных протоколах питания делается акцент на использовании мяса животных свободного выгула, домашних яиц, фермерских овощей и фруктов? Такие продукты обладают большей нутритивной плотностью, чем выпущенные на массовом производстве.

Стресс и современный образ жизни увеличивают потребность в витаминах и минералах. Поэтому так часто наблюдаются анемия и другие дефицитарные состояния.

Важно разнообразить свой рацион, чтобы каждая съеденная калория была максимально наполнена витаминами, минералами и фитонутриентами, необходимыми для хорошего самочувствия, получения энергии и профилактики всевозможных патологий.

Каждая съеденная калория должна идти на пользу организму (фото: pexels.com)

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Кроме содержания нутриентов в продуктах, необходимо учитывать:

насколько полноценно они смогут усвоиться в зависимости от состояния слизистой ЖКТ и кислотности желудочного сока;

какие вещества способствуют этому процессу (например, каротиноиды усваиваются лучше с жирами);

какие антинутриенты мешают (например, фитиновая кислота).

Топ самых полезных, нутритивно-плотных, продуктов

Можно сверяться с таблицей прямо в супермаркете (фото: instagram.com/wow.so.young)