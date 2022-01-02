Нутрициолог назвала натуральный компонент для омоложения: в каких продуктах искать

Обогатив рацион нужным количеством полезных продуктов, правильно их сочетая, пользы можно получить больше, чем от капсул и таблеток, уверена специалист.

Уже все знают, что старение вызывает не что иное, как окислительный стресс свободными радикалами. Они оказывают выраженное токсическое воздействие на различные ткани нашего тела.

Представьте себе, каждый процесс в организме заканчивается образованием определенного количества токсинов. Особенно при переработке пищи.

Так вот, липоевая кислота улучшает энергоресурс клетки и поддерживает ее нормальный энергетический обмен.

Липолевая кислота (тиоктовая кислота) – это сильный антиоксидант (молодильное яблочко), который в первую очередь направлен на утилизацию эндогенных (внутренних) токсинов.

Красота и здоровье (фото: pexels.com)

Липолевая кислота

способствует очищению тела как от водорастворимых и от жирорастворимых токсинов,

замедляет процессы старения,

защищает клетки печени,

увеличивает запас гликогена в печени (наш заряд батареек), влияя на уровень энергии в клетке,

помогает контролировать вес,

стимулирует обмен холестерина,

способствует снижению сахара в крови, предотвращая инсулинрезистентность.

"Молодильное яблочко" найдено (фото: pexels.com)

В каких продуктах содержится:

Зеленый горошек, томат, брокколи, белокочанная капуста, брюссельская капуста, говядина, свинина, яйца, рожь, пшеница, рис, шампиньоны, фасоль.

Лайфхак для женщин: липоевую кислоту также добавляют в состав кремов, чтоб убрать темные круги под глазами и мелкие морщины.

И помните, здоровый организм способен полностью удоблетворить потребность в этом витамине сам. И в дополнительном приеме в лекарственных формах не нуждается, исключение – женщины в период менопаузы и при лечении бесплодия. В этом случае, количество липоевой кислоты заметно снижается и организм нуждается в дополнительной поддержке.