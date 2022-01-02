Нутрициолог назвала натуральный компонент для омоложения: в каких продуктах искать

Один из самых популярных в антиэйдж-медицине компонентов – это альфа-липоевая кислота (витамин N).
По словам нутрициолога Анны Гоголевой, именно ее сейчас активно применяют для омоложения и детоксикации во всем мире.
В своем Instagram она предупредила об опасности самоназначения витаминов и добавок и предложила натуральную альтернативу из продуктов питания.
Обогатив рацион нужным количеством полезных продуктов, правильно их сочетая, пользы можно получить больше, чем от капсул и таблеток, уверена специалист.
Уже все знают, что старение вызывает не что иное, как окислительный стресс свободными радикалами. Они оказывают выраженное токсическое воздействие на различные ткани нашего тела.
Представьте себе, каждый процесс в организме заканчивается образованием определенного количества токсинов. Особенно при переработке пищи.
Так вот, липоевая кислота улучшает энергоресурс клетки и поддерживает ее нормальный энергетический обмен.
Липолевая кислота (тиоктовая кислота) – это сильный антиоксидант (молодильное яблочко), который в первую очередь направлен на утилизацию эндогенных (внутренних) токсинов.
Лайфхак для женщин: липоевую кислоту также добавляют в состав кремов, чтоб убрать темные круги под глазами и мелкие морщины.
И помните, здоровый организм способен полностью удоблетворить потребность в этом витамине сам. И в дополнительном приеме в лекарственных формах не нуждается, исключение – женщины в период менопаузы и при лечении бесплодия. В этом случае, количество липоевой кислоты заметно снижается и организм нуждается в дополнительной поддержке.
Раньше нутрициолог дала список натуральных жиросжигателей.