Нутриціолог назвала натуральний компонент для омолодження: в яких продуктах шукати

Збагативши раціон потрібною кількістю корисних продуктів, правильно їх поєднуючи, користі можна отримати більше, ніж від капсул і таблеток, впевнена фахівець.

Вже всі знають, що старіння викликає не що інше, як окислювальний стрес вільними радикалами. Вони мають виражену токсичну дію на різні тканини нашого тіла.

Уявіть собі, кожен процес в організмі закінчується утворенням певної кількості токсинів. Особливо при переробці їжі.

Так ось, ліпоєва кислота покращує енергоресурс клітини і підтримує її нормальний енергетичний обмін.

Ліполева кислота – тіоктова кислота) - це сильний антиоксидант (молодильне яблучко), який в першу чергу спрямований на утилізацію ендогенних (внутрішніх) токсинів.

Краса і здоров'я (фото: pexels.com)

Липолієва кислота

сприяє очищенню тіла як від водорозчинних і від жиророзчинних токсинів,

уповільнює процеси старіння,

захищає клітини печінки,

збільшує запас глікогену в печінці (наш заряд батарейок), впливаючи на рівень енергії в клітині,

допомагає контролювати вагу,

стимулює обмін холестерину,

сприяє зниженню цукру в крові, запобігаючи інсулінрезистентність.

"Молодильне яблучко " знайдено (фото: pexels.com)

У яких продуктах міститься:

Зелений горошок, томат, брокколі, білокачанна капуста, брюссельська капуста, яловичина, свинина, яйце, жито, пшениця, рис, шампіньйон, квасоля.

Лайфхак для жінок: ліпоєву кислоту також додають до складу кремів, щоб прибрати темні кола під очима і дрібні зморшки.

І пам'ятайте, здоровий організм здатний повністю задовольнити потребу в цьому вітаміні сам. І в додатковому прийомі в лікарських формах не потребує, виняток –жінки в період менопаузи і при лікуванні безпліддя. В цьому випадку, кількість ліпоєвої кислоти помітно знижується і організм потребує додаткової підтримки.