Нутрициолог назвала главный витамин молодости: в каких продуктах искать
Если и существует главный витамин, способный продлить молодость, подарить красоту и здоровье, то это будет витамин Е. Витамин Е защищает наш организм от воздействия вредных внешних факторов и сохраняет нашу молодость.
Этот мощный антиоксидант препятствует распространению активных форм кислорода и способствует улучшению общего состояния здоровья.
Кроме этого, он приостанавливает функционирование свободных радикалов, а в качестве регулятора ферментативной активности играет роль в правильном развитии мышц. Влияет на экспрессию генов, поддерживает здоровье глаз и нервной системы.
Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Наталья Нутри.
Витамин Е содержится в простых продуктах (фото: pexels.com)
Одна из основных функций витамина Е - поддержание здоровья сердца, сохраняя баланс уровня холестерина. Улучшает кровообращение кожи головы, ускоряет процесс заживления ран, а также защищает кожу от пересыхания.
Заболевания, которые препятствуют всасыванию витамина Е в кишечнике
- хронический панкреатит
- холестатический синдром
- кистозный фиброз
- первичный билиарный цирроз
- болезнь Крона
- синдром раздраженного кишечника
- атаксия
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Витамин Е необходим
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для протекания восстановительных процессов в тканях
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важен для нормального функционирования нервной системы
- поддержание здорового уровня холестерина в организме
- борьба со свободными радикалами и предупреждение возникновения болезней
- восстановление поврежденной кожи
- поддержание густоты волос
- баланс уровня гормонов в крови
- облегчение симптомов предменструального синдрома
- улучшение зрения
- замедление процесса деменции при болезни Альцгеймера и других нейродегеративных заболеваниях
- возможное снижение риска раковых заболеваний
- повышение выносливости и мышечной силы
- большое значение при беременности, росте и развитии
Оливковое масло сожержит витамин Е (фото: pexels.com)
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Признаки дефицита витамина Е:
- бесплодие
- нервно-мышечные нарушения
- мышечная слабость
- анемия
- повышенная проницаемость и ломкость капилляров
Витамин Е: в каких продуктах искать:
оливковое масло, хлопковое, кукурузное, миндальное, зародышей пшеницы, миндаль, лесной орех, семена подсолнечника, зеленые листовые овощи, злаки, бобовая, яичный желток, печень, ботва репы, фисташка, лосось, оливки, курага, бразильский орех, кедровый орех.
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