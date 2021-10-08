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Нутрициолог назвала главный витамин молодости: в каких продуктах искать

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Пятница 08 октября 2021 20:01
Нутрициолог назвала главный витамин молодости: в каких продуктах искать Нутрициолог Наталья Нутри (фото: instagram.com/natalinutri)
Автор: Татьяна Турчаникова

Если и существует главный витамин, способный продлить молодость, подарить красоту и здоровье, то это будет витамин Е. Витамин Е защищает наш организм от воздействия вредных внешних факторов и сохраняет нашу молодость.

Этот мощный антиоксидант препятствует распространению активных форм кислорода и способствует улучшению общего состояния здоровья.

Кроме этого, он приостанавливает функционирование свободных радикалов, а в качестве регулятора ферментативной активности играет роль в правильном развитии мышц. Влияет на экспрессию генов, поддерживает здоровье глаз и нервной системы.

Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Наталья Нутри.

Нутрициолог назвала главный витамин молодости: в каких продуктах искатьВитамин Е содержится в простых продуктах (фото: pexels.com)

Одна из основных функций витамина Е - поддержание здоровья сердца, сохраняя баланс уровня холестерина. Улучшает кровообращение кожи головы, ускоряет процесс заживления ран, а также защищает кожу от пересыхания.

Заболевания, которые препятствуют всасыванию витамина Е в кишечнике

  • хронический панкреатит
  • холестатический синдром
  • кистозный фиброз
  • первичный билиарный цирроз
  • болезнь Крона
  • синдром раздраженного кишечника
  • атаксия

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Витамин Е необходим

  1. для протекания восстановительных процессов в тканях

  2. важен для нормального функционирования нервной системы

  3. поддержание здорового уровня холестерина в организме
  4. борьба со свободными радикалами и предупреждение возникновения болезней
  5. восстановление поврежденной кожи
  6. поддержание густоты волос
  7. баланс уровня гормонов в крови
  8. облегчение симптомов предменструального синдрома
  9. улучшение зрения
  10. замедление процесса деменции при болезни Альцгеймера и других нейродегеративных заболеваниях
  11. возможное снижение риска раковых заболеваний
  12. повышение выносливости и мышечной силы
  13. большое значение при беременности, росте и развитии

Нутрициолог назвала главный витамин молодости: в каких продуктах искать Оливковое масло сожержит витамин Е (фото: pexels.com)

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Признаки дефицита витамина Е:

  • бесплодие
  • нервно-мышечные нарушения
  • мышечная слабость
  • анемия
  • повышенная проницаемость и ломкость капилляров

Витамин Е: в каких продуктах искать:

оливковое масло, хлопковое, кукурузное, миндальное, зародышей пшеницы, миндаль, лесной орех, семена подсолнечника, зеленые листовые овощи, злаки, бобовая, яичный желток, печень, ботва репы, фисташка, лосось, оливки, курага, бразильский орех, кедровый орех.

Раньше нутрициолог назвала простое и натуральное средство от простуды и гриппа.

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