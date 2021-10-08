Нутриціолог назвала головний вітамін молодості: в яких продуктах шукати

Якщо і існує головний вітамін, здатний продовжити молодість, подарувати красу і здоров'я, то це буде вітамін Е. Вітамін Е захищає наш організм від впливу шкідливих зовнішніх факторів і зберігає нашу молодість.

Цей потужний антиоксидант перешкоджає поширенню активних форм кисню і сприяє поліпшенню загального стану здоров'я.

Крім цього, він призупиняє функціонування вільних радикалів, а в якості регулятора ферментативної активності грає роль в правильному розвитку м'язів. Впливає на експресію генів, підтримує здоров'я очей і нервової системи.