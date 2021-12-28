Нутрициолог назвала топ-6 продуктов для идеального ужина

Но сначала важный момент: и жиры, и углеводы ДОЛЖНЫ быть в рационе. Почему?

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Жиры - строительный материал для клеточных мембран. Они являются структурным компонентом для эстрогена, прогестерона и тестостерона. Недостаточное потребление жиров сказывается на цикле и состоянии кожи.

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Углеводы - источник энергии (без нее никак!) и также строительный компонент для клеток.

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Исключать эти нутриенты НЕЛЬЗЯ, но к вечеру лучше ограничить. Уровень нашей активности снижен, и потребности в них нет.

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Мой ужин - это всегда салат или нарезка из свежих овощей + что-то из этого списка:

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1. ЯИЧНЫЕ БЕЛКИ

Лидер в списке продуктов для худеющих: 0 г жиров и 0 г углеводов на 100г продукта. Идеальный вариант, если нужно сделать ужин на скорую руку.



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2. КУРИНАЯ ГРУДКА

Чемпион по содержанию легкоусвояемого белка. Жиров - 1,9 г, углеводов - 0,4 г. Не любите грудку, потому что она сухая? Попробуйте мой любимый рецепт - отправьте её в духовку в кефирном соусе с горчицей. Вам понравится!



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3. БЕЛАЯ НЕЖИРНАЯ РЫБА

Треска, навага, пикша, минтай, тилапия, белоглазка, сиг - мои фавориты на ужин. Мало калорий и много белка. Жиров - 4 г, углеводов - 0 г.



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4. КРЕВЕТКИ

Еще один рекордсмен по содержанию белка. Содержат витамины D, B1, B2, B9, E, С, бета-каротин, йод, фосфор, железо. Жиров - 1 г, углеводов - 0 г.



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5. КАЛЬМАРЫ

Калорийность свежих и замороженных кальмаров всего 89 ккал! Богаты витаминами C, B1, В6, В9, магнием, железом, фосфором, цинком, селеном. Жиров - 2,5 г, углеводов - 1, 8 г.



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6. ПОСТНАЯ ГОВЯДИНА

Богата витаминами группы B, калием, магнием, цинком, железом. Жиров - 7 г, углеводов - 0 г.



Иллюстративное фото (instagram.com/katya_medushkina)⠀

И еще один лайфхак от меня, который выручит вас в праздники. Замените майонез в салатах нежирным греческим йогуртом. На вкусе это никак не отразится, а талию сбережет. Сравните: в греческом йогурте 3,2 г жиров, а в майонезе - 67 г. Как вам разница?