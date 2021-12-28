Нутриціолог назвала топ-6 продуктів для ідеальної вечері

Але спочатку важливий момент: і жири, і вуглеводи повинні бути в раціоні. Чому?

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Жири - будівельний матеріал для клітинних мембран. Вони є структурним компонентом для естрогену, прогестерону і тестостерону. Недостатнє споживання жирів позначається на циклі і стані шкіри.

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Вуглеводи - джерело енергії (без неї ніяк!) і також будівельний компонент для клітин.

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Виключати ці нутрієнти не можна, але до вечора краще обмежити. Рівень нашої активності знижений, і потреби в них немає.

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Моя вечеря - це завжди салат або нарізка зі свіжих овочів + щось з цього списку:

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1. ЯЄЧНИЙ БІЛОК

Лідер в списку продуктів для тих, що худнуть: 0 г жирів і 0 г вуглеводів на 100г продукту. Ідеальний варіант, якщо потрібно зробити вечерю на швидку руку.



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2. КУРЯЧА ГРУДКА

Чемпіон за вмістом легкозасвоюваного білка. Жирів - 1,9 г, вуглеводів-0,4 г. Не любите грудку, тому що вона суха? Спробуйте мій улюблений рецепт - відправте її в духовку в кефірному соусі з гірчицею. Вам сподобається!



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3. БІЛА НЕЖИРНА РИБА

Тріска, навага, пікша, минтай, тілапія, білоглазка, сиг - мої фаворити на вечерю. Мало калорій і багато білка. Жирів - 4 г, вуглеводів - 0 г.



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4. КРЕВЕТКИ

Ще один рекордсмен за вмістом білка. Містять вітаміни D, B1, B2, B9, E, С, бета-каротин, йод, фосфор, залізо. Жирів - 1 г, вуглеводів - 0 г.



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5. КАЛЬМАРИ

Калорійність свіжих і заморожених кальмарів всього 89 ккал! Багаті вітамінами C, B1, В6, В9, магнієм, залізом, фосфором, цинком, селеном. Жирів - 2,5 г, вуглеводів - 1, 8 г.



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6. ПІСНА ЯЛОВИЧИНА

Багата вітамінами групи B, калієм, магнієм, цинком, залізом. Жирів-7 г, вуглеводів - 0 г.



Ілюстративне фото (instagram.com/katya_medushkina)⠀

І ще один лайфхак від мене, який виручить вас у свята. Замініть майонез в салатах нежирним грецьким йогуртом. На смаку це ніяк не відіб'ється, а талію збереже. Порівняйте: в грецькому йогурті 3,2 г жирів, а в майонезі-67 Г. Як вам різниця?