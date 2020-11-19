Нутрициолог рассказала, что делать, если есть проблемы со сном и с восстановлением

Нутрициолог рассказала, как наладить здоровый сон

Нутрициолог Надя Андреева не так давно посоветовала пользователям сети в любое время года есть побольше овощей, зелени, фруктов. Правда, что касается овощей, их еще нужно уметь правильно приготовить: нутрициолог призналась, что ошибки в приготовлении овощей крадут их ценность.

А еще специалист по питанию напоминает: даже в 2020-м году важно беречь свою нервную систему, слышать себя и заботиться о себе, ведь это - загол хорошего здоровья.



"Сегодня я хочу уделить внимание одной из самых важных асан в йоге, которую очень часто игнорируют, либо убирают из практики или не уделяют должного внимания. Хотя именно эта асана может быть особенно полезна в повседневной жизни, когда вы:

взволнованы, в стрессе

у вас есть проблемы со сном и с восстановлением

вы устали

вам нужно собраться с силами и сделать важное решение

вы ощущаете себя потерянной, запутавшейся и тд

Речь о Шавасане или позе трупа. Завершающая асана после каждого класса йоги.

Многие преподаватели считают, что вся предыдущая практика во время урока нужна была только для того, чтобы подготовить тело и сознание для глубокого погружения в себя и соединения с телом, духом и сознанием во время Шавасаны.



В Шавасане очень важно, не просто расслабляться или витать в облаках или спать, а постепенно, начиная от пальцев ног и доходя до макушки головы, осознавать и целенаправленно расслаблять каждую часть тела.



Что-то подобное мы делаем в начале практики йога-нидры, когда наше сознание учиться быть в теле и быть с телом.



Надя Андреева решает проблемы со сном на раз два (фото: instagram.com/happynadyaz/)

С опытом вы начинаете ощущать безымянный палец правой ноги или левое крыло носа и т.д. (что раньше не представлялось вам возможным). И эти ощущения только вершина айсберга.

Вы выстраиваете контакт с телом, который потом вы сможете перенести в реальную жизнь вне коврика и в сложный момент, либо получить важный и точный ответ от тела, либо дать телу необходимую поддержку, либо успокоить свой ум, унять стресс, или, наоборот, сконцентрироваться работая через тело и дыхание. Шавасана снимает все зажимы в теле, снимает энергетические блоки, то есть энергия начинает свободно течь по вашему телу, наделяя вас силой, здоровьем и равновесием. Систематическая практика улучшает настроение, снимает зависимости от стимуляторов (кофе, сахар, сигареты). Глубокое осознанное дыхание нормализует давление, улучшает работу эндокринной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем", - написала специалист.

.Напомним, ранее нутрициолог рассказала, чем питаться для энергии и высокого либидо.