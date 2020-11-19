Нутриціолог розповіла, що робити, якщо є проблеми зі сном і з відновленням

Нутриціолог розповіла, як налагодити здоровий сон

Нутриціолог Надя Андрєєва не так давно порадила користувачам мережі в будь-який час року є більше овочів, зелені, фруктів. Правда, що стосується овочів, їх ще потрібно вміти правильно приготувати: нутриціолог зізналася, що помилки в приготуванні овочів крадуть їх цінність.

А ще фахівець з харчування нагадує: навіть у 2020-му році важливо берегти свою нервову систему, чути себе і піклуватися про себе, адже це - заголовки хорошого здоров'я.



"Сьогодні я хочу приділити увагу однієї з найважливіших асан йогів, яку дуже часто ігнорують, або прибирають з практики або не приділяють належної уваги. Хоча саме ця асана може бути особливо корисна в повсякденному житті, коли ви:

схвильовані, в стресі

у вас є проблеми зі сном і з відновленням

ви втомилися

вам треба зібратися з силами і зробити важливе рішення

ви відчуваєте себе розгубленою, заблукалої і тд

Мова про Шавасану або позі трупа. Завершальна асана після кожного класу йоги.

Багато викладачів вважають, що вся попередня практика під час уроку потрібна була лише для того, щоб підготувати тіло і свідомість для глибокого занурення в себе і з'єднання з тілом, духом і свідомістю під час Шавасана.



В Шавасані дуже важливо, не просто розслаблятися або витати в хмарах або спати, а поступово, починаючи від пальців ніг і доходячи до верхівки голови, усвідомлювати і цілеспрямовано розслабляти кожну частину тіла.



Щось подібне ми робимо на початку практики йога-нідра, коли наша свідомість вчитися бути в тілі і бути з тілом.



Надя Андрєєва вирішує проблеми зі сном на раз два (фото: instagram.com/happynadyaz/)

З досвідом ви починаєте відчувати безіменний палець правої ноги або ліве крило носа і т.д. (що раніше не уявлялося вам можливим). І ці відчуття тільки вершина айсберга.

Ви вибудовуєте контакт з тілом, який потім ви зможете перенести в реальне життя поза килимком і в складний момент, або отримати важливу і точну відповідь від тіла, або дати тілу необхідну підтримку, або заспокоїти свій розум, вгамувати стрес, або, навпаки, сконцентруватися працюючи через тіло та дихання. Шавасана знімає всі затиски в тілі, знімає енергетичні блоки, тобто енергія починає вільно текти по вашому тілу, наділяючи вас силою, здоров'ям і рівновагою. Систематична практика покращує настрій, знімає залежно від стимуляторів (кава, цукор, сигарети). Глибоке усвідомлене дихання нормалізує тиск, покращує роботу ендокринної, дихальної, серцево-судинної систем", - написала фахівець.

.Нагадаємо, раніше нутриціолог розповіла, чим харчуватися для енергії та високої лібідо.