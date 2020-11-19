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Нутриціолог розповіла, що робити, якщо є проблеми зі сном і з відновленням

Новость на русском → Четвер 19 листопада 2020 18:09
Нутриціолог розповіла, що робити, якщо є проблеми зі сном і з відновленням Якісний сон важливий для здоров'я (фото: pixabay.com/)
Автор: Тетяна Турчанікова

Нутриціолог розповіла, як налагодити здоровий сон

Нутриціолог Надя Андрєєва не так давно порадила користувачам мережі в будь-який час року є більше овочів, зелені, фруктів. Правда, що стосується овочів, їх ще потрібно вміти правильно приготувати: нутриціолог зізналася, що помилки в приготуванні овочів крадуть їх цінність.

А ще фахівець з харчування нагадує: навіть у 2020-му році важливо берегти свою нервову систему, чути себе і піклуватися про себе, адже це - заголовки хорошого здоров'я.

"Сьогодні я хочу приділити увагу однієї з найважливіших асан йогів, яку дуже часто ігнорують, або прибирають з практики або не приділяють належної уваги. Хоча саме ця асана може бути особливо корисна в повсякденному житті, коли ви:

  • схвильовані, в стресі
  • у вас є проблеми зі сном і з відновленням
  • ви втомилися
  • вам треба зібратися з силами і зробити важливе рішення
  • ви відчуваєте себе розгубленою, заблукалої і тд

Мова про Шавасану або позі трупа. Завершальна асана після кожного класу йоги.

Багато викладачів вважають, що вся попередня практика під час уроку потрібна була лише для того, щоб підготувати тіло і свідомість для глибокого занурення в себе і з'єднання з тілом, духом і свідомістю під час Шавасана.

В Шавасані дуже важливо, не просто розслаблятися або витати в хмарах або спати, а поступово, починаючи від пальців ніг і доходячи до верхівки голови, усвідомлювати і цілеспрямовано розслабляти кожну частину тіла.

Щось подібне ми робимо на початку практики йога-нідра, коли наша свідомість вчитися бути в тілі і бути з тілом.

Нутриціолог розповіла, що робити, якщо є проблеми зі сном і з відновленнямНутриціолог розповіла, що робити, якщо є проблеми зі сном і з відновленням
Надя Андрєєва вирішує проблеми зі сном на раз два (фото: instagram.com/happynadyaz/)

З досвідом ви починаєте відчувати безіменний палець правої ноги або ліве крило носа і т.д. (що раніше не уявлялося вам можливим). І ці відчуття тільки вершина айсберга.

  1. Ви вибудовуєте контакт з тілом, який потім ви зможете перенести в реальне життя поза килимком і в складний момент, або отримати важливу і точну відповідь від тіла, або дати тілу необхідну підтримку, або заспокоїти свій розум, вгамувати стрес, або, навпаки, сконцентруватися працюючи через тіло та дихання.
  2. Шавасана знімає всі затиски в тілі, знімає енергетичні блоки, тобто енергія починає вільно текти по вашому тілу, наділяючи вас силою, здоров'ям і рівновагою.
  3. Систематична практика покращує настрій, знімає залежно від стимуляторів (кава, цукор, сигарети).
  4. Глибоке усвідомлене дихання нормалізує тиск, покращує роботу ендокринної, дихальної, серцево-судинної систем", - написала фахівець.

.Нагадаємо, раніше нутриціолог розповіла, чим харчуватися для енергії та високої лібідо.

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