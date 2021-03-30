Нутрициолог рассказала, какие сладости можно есть при похудении

Самое относительно безопасное будет то, что является чистым углеводом без связки с жирами, чтобы дать возможность просто быстро усвоиться.



Например: торт это и жиры и углеводы, а вот зефир это про чистый углевод.



Поэтому можно выделить топ безопасных сладостей:

зефир

мармелад

сухофрукты

фрукты

пастила

сорбет

фруктовые чипсы

Дальше можно все же побаловать себя:

шоколадом более 80% какао

чурчхелой

ПП вариантами сладостей

Этого более чем достаточно, чтобы баловать себя на правильном питании.



Иллюстративное фото (pexels.com)



Как часто можно себе позволить что-то из этого списка?

Если у вас активное похудение, тогда стараемся не чаще раза неделю, если мы говорим про сорбет, мармелад, зефир, шоколад, ПП варианты сладостей и чучу.

Все остальное будет зависеть от ваших схем питания.



Ну а если вы уже достигли своего результата, тогда можно через день себя радовать, главное отслеживать, не влияет ли это на вашу форму.