RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Нутриціолог розповіла, які солодощі можна їсти при схудненні

Автор: Lite

Всі ми знаємо, що швидкі вуглеводи це погано для схуднення, але іноді хочеться. Нутриціолог Ольга Усенко розповіла, якими солодощами можна побалувати себе тим, хто худне, щоб це не вплинуло на скидання ваги.

Корисними порадами для тих ласунів, що знижують вагу, експерт поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Відносно найбезпечнішим буде те, що є чистим вуглеводом без зв'язки з жирами, щоб дати можливість просто швидко засвоїтися.

Наприклад: торт це і жири та вуглеводи, а ось зефір про це чистий вуглевод.

Тому можна виділити топ безпечних солодощів:

  • зефір
  • мармелад
  • сухофрукти
  • фрукти
  • пастила
  • сорбет
  • фруктові чіпси

Далі можна побалувати себе:

  • шоколадом більше 80% какао
  • чурчхелою
  • ПП варіантами солодощів

Цього більш ніж достатньо, щоб балувати себе на правильному харчуванні.


Ілюстративне фото (pexels.com)

Як часто можна собі дозволити щось з цього списку?

Якщо у вас активне схуднення, тоді намагаємося не частіше разу на тиждень, якщо ми говоримо про сорбет, мармелад, зефір, шоколад, ПП варіанти солодощів і чучу. Все інше буде залежати від ваших схем харчування.

Ну а якщо ви вже досягли свого результату, тоді можна через день себе тішити, головне відстежувати, чи не впливає це на вашу форму.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Єва Шишова розповіла про користь морепродуктів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України схудненнядієтологсладости
Читайте також
Покращують роботу мозку і знижують холестерин: дієтолог розповіла про смачні і корисні продукти
Позбавить від почуття голоду: дієтолог розповіла про приховану користь популярного продукту
Прогноз погоди