Нутриціолог розповіла, які солодощі можна їсти при схудненні

Відносно найбезпечнішим буде те, що є чистим вуглеводом без зв'язки з жирами, щоб дати можливість просто швидко засвоїтися.



Наприклад: торт це і жири та вуглеводи, а ось зефір про це чистий вуглевод.



Тому можна виділити топ безпечних солодощів:

зефір

мармелад

сухофрукти

фрукти

пастила

сорбет

фруктові чіпси

Далі можна побалувати себе:

шоколадом більше 80% какао

чурчхелою

ПП варіантами солодощів

Цього більш ніж достатньо, щоб балувати себе на правильному харчуванні.



Ілюстративне фото (pexels.com)

Як часто можна собі дозволити щось з цього списку?

Якщо у вас активне схуднення, тоді намагаємося не частіше разу на тиждень, якщо ми говоримо про сорбет, мармелад, зефір, шоколад, ПП варіанти солодощів і чучу. Все інше буде залежати від ваших схем харчування.



Ну а якщо ви вже досягли свого результату, тоді можна через день себе тішити, головне відстежувати, чи не впливає це на вашу форму.