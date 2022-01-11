Нутрициолог рассказала, как есть все подряд, не толстея: здоровая тарелка

Что есть, чтобы не толстеть? Как питаться, чтобы кожа и волосы были красивыми? Нутрициологи уверены: чтобы сохранить здоровье, молодость, красоту и стройность надолго, есть стоит по принципу здоровой тарелки.
Что это значит, рассказала в своем блоге о здоровом питании в Instagram нутрициолог Юлия Хелсблог.
Что такое здоровая тарелка
Итак, тарелку условно делим на две части. Половину заполняем овощами / фруктами, а вторую делим еще на две части – и заполняем ее белками и углеводами.
На здоровой тарелке есть место и мясу, и зелени (фото: pexels.com)
Рекомендации по продуктам и приготовлению
1. Полезные белки – ¼ тарелки
Ежедневно употребляйте 1-2 куриных или перепелиных яйца.
Рыбу лучше выбирать морскую, так как в ней содержится Омега-3.
2. Сложные углеводы – ¼ тарелки
Цельнозерновые злаки должны составлять не более 50% от общего количества углеводов за день.
Попробуйте в приготовлении различные виды муки.
Добавьте к салатам орехи или семена.
3. Овощи и фрукты – ½ тарелки
Старайтесь есть 5 порций овощей в день (~300 грамм).
Фрукты идеально подойдут для перекуса или десерта (~150 грамм).