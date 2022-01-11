Нутрициолог рассказала, как есть все подряд, не толстея: здоровая тарелка

Что такое здоровая тарелка

Итак, тарелку условно делим на две части. Половину заполняем овощами / фруктами, а вторую делим еще на две части – и заполняем ее белками и углеводами.

На здоровой тарелке есть место и мясу, и зелени (фото: pexels.com)

Рекомендации по продуктам и приготовлению

1. Полезные белки – ¼ тарелки

Ежедневно употребляйте 1-2 куриных или перепелиных яйца.

Рыбу лучше выбирать морскую, так как в ней содержится Омега-3.

2. Сложные углеводы – ¼ тарелки

Цельнозерновые злаки должны составлять не более 50% от общего количества углеводов за день.

Попробуйте в приготовлении различные виды муки.

Добавьте к салатам орехи или семена.

3. Овощи и фрукты – ½ тарелки

Старайтесь есть 5 порций овощей в день (~300 грамм).

Фрукты идеально подойдут для перекуса или десерта (~150 грамм).

4. Жиры

Масла выбираем нерафинированные, холодного отжима.

При таком питании себя не нужно ограничивать в жирах (фото: pexels.com)

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