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Нутриціолог розповіла, як їсти все підряд, не товстіючи: здорова тарілка

Автор: Тетяна Турчанікова

Що їсти, щоб не товстіти? Як харчуватися, щоб шкіра і волосся були красивими? Нутриціологи впевнені: щоб зберегти здоров'я, молодість, красу і стрункість надовго, їсти варто за принципом здорової тарілки.

Що це означає, розповіла у своєму блозі про здорове харчування в Instagram нутриціолог Юлія Хелсблог.

Що таке здорова тарілка

Отже, тарілку умовно ділимо на дві частини. Половину заповнюємо овочами / фруктами, а другу ділимо ще на дві частини – і заповнюємо її білками і вуглеводами.

На здоровій тарілці є місце і для м'яса, і для зелені (фото: pexels.com)

Рекомендації з продуктів та приготування

1. Корисні білки – ¼ тарілки

  • Щодня вживайте 1-2 курячих або перепелиних яйця.
  • Рибу краще вибирати морську, так як в ній міститься Омега-3.

2. Складні вуглеводи – ¼ тарілки

  • Цільнозернові злаки повинні становити не більше 50 % від загальної кількості вуглеводів за день.
  • Спробуйте в приготуванні різні види борошна.
  • Додайте до салатів горіхи або насіння.

3. Овочі та фрукти – ½ Ттарілки

  • Намагайтеся їсти 5 порцій овочів в день (~300 грам).
  • Фрукти ідеально підійдуть для перекусу або десерту (~150 грам).

4. Жир

  • Масла вибираємо нерафіновані, холодного віджиму.

При такому харчуванні себе не потрібно обмежувати в жирах (фото: pexels.com)

Як готувати

  1. Овочі та фрукти краще їсти свіжими.
  2. Для приготування віддаємо перевагу варінню, запіканню, тушкуванню, готуванні на грилі або в пароварці. Смажене краще виключити.
  3. Намагаємося мінімізувати споживання солі і цукру.

Раніше нутриціолог розповіла, який бутерброд особливо корисний для жіночого здоров'я.

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Здорове харчуванняЗдорова їжа