Нутриціолог розповіла, як їсти все підряд, не товстіючи: здорова тарілка

Що їсти, щоб не товстіти? Як харчуватися, щоб шкіра і волосся були красивими? Нутриціологи впевнені: щоб зберегти здоров'я, молодість, красу і стрункість надовго, їсти варто за принципом здорової тарілки.
Що це означає, розповіла у своєму блозі про здорове харчування в Instagram нутриціолог Юлія Хелсблог.
Що таке здорова тарілка
Отже, тарілку умовно ділимо на дві частини. Половину заповнюємо овочами / фруктами, а другу ділимо ще на дві частини – і заповнюємо її білками і вуглеводами.
На здоровій тарілці є місце і для м'яса, і для зелені (фото: pexels.com)
Рекомендації з продуктів та приготування
1. Корисні білки – ¼ тарілки
Щодня вживайте 1-2 курячих або перепелиних яйця.
Рибу краще вибирати морську, так як в ній міститься Омега-3.
2. Складні вуглеводи – ¼ тарілки
Цільнозернові злаки повинні становити не більше 50 % від загальної кількості вуглеводів за день.
Спробуйте в приготуванні різні види борошна.
Додайте до салатів горіхи або насіння.
3. Овочі та фрукти – ½ Ттарілки
Намагайтеся їсти 5 порцій овочів в день (~300 грам).
Фрукти ідеально підійдуть для перекусу або десерту (~150 грам).
4. Жир
Масла вибираємо нерафіновані, холодного віджиму.
При такому харчуванні себе не потрібно обмежувати в жирах (фото: pexels.com)
Як готувати
Овочі та фрукти краще їсти свіжими.
Для приготування віддаємо перевагу варінню, запіканню, тушкуванню, готуванні на грилі або в пароварці. Смажене краще виключити.