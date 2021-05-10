Нужно ли пить витамин Д летом: эксперт дала исчерпывающий ответ

Нужен ли дополнительный прием витамина D летом? Основной источник витамина D для нас не солнце, а еда, напоминает нутрициолог Юлия Макаренкова.
На странице в Instagram эксперт отметила, что через солнечные лучи в подкожной жировой клетчатке у нас может синтезироваться примерно до 20% витамин D.
И зависит от многих факторов:
Кожа помнит каждое обгорание на солнце на клеточном уровне.
Если вы не принимаете витамин D летом, вы снижаете антиоксидантную защиту,
тк УФ лучи один из главных провокаторов преждевременного старения кожи.
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Под действием УФ лучей запускается окисление липидов и повышенный риск гиперпигментации.
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Адекватный уровень витамин D служит своего рода фотопротектором, поддерживает регенерацию кожи, обладает противовоспалительным эффектом.
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Оптимально дозировку подбирать индивидуально исходя из ваших показателей.
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