Чи потрібно пити вітамін Д влітку: експерт дала вичерпну відповідь

Чи потрібен додатковий прийом вітаміну D влітку? Основне джерело вітаміну D для нас не сонце, а їжа, нагадує нутриціолог Юлія Макаренкова.
На сторінці в Instagram експерт зазначила, що через сонячні промені в підшкірній жировій клітковині у нас може синтезуватися приблизно до 20% вітамін D.
І залежить від багатьох факторів:
Шкіра пам'ятає кожне обгорання на сонці на клітинному рівні.
Якщо ви не приймаєте вітамін D влітку, ви знижуєте антиоксидантний захист,
тя УФ промені один з головних провокаторів передчасного старіння шкіри.
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Під дією УФ променів запускається окислення ліпідів і підвищений ризик гіперпігментації.
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Адекватний рівень втамну Д служить свого роду фотопротектором, підтримує регенерацію шкіри, має протизапальний ефект.
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Оптимально дозування підбирати індивідуально виходячи із ваших показників.
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