Вам обязательно понравится: Клопотенко рассказал, как разнообразить вкус шампанского

Традиционный новогодний напиток – шампанское и именно его наливают в бокалы под бой курантов. Победитель кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко рассказал, как можно освежить и разнообразить вкус шампанского.

На своем сайте Клопотенко рассказал, что ему захотелось разнообразить традиционный вкус шампанского и он решил добавить в него цитрусовые.

"Игристые вина и шампанское – самые что ни на есть новогодние напитки. Мне захотелось немного разнообразить традиционный вариант, и я решил, что нужно добавить к шампанскому каких-то цитрусовых. Я остановил свой выбор на грейпфруте, его небольшая терпкость отлично сочетается с игристыми винами и освежает вкус. Попробуйте и вы разнообразить классический напиток, вам обязательно понравится", - написал кулинар.

Шампанское с грейпфрутом

На подготовку уйдет 5 минут и столько же на приготовление.

Ингредиенты:

Вино (игристое или шампанское, брют или полусладкое – в зависимости от предпочтений) -1 бутылка.

Грейпфрут – 2 шт.

Лед – по вкусу.

Как приготовить:

Грейпфруты помыть, разрезать пополам и выдавить из них сок. Можно это делать руками, а можно воспользоваться прессом для цитрусовых.

Сок грейпфрута разлить по бокалам, и он должен занимать 1/3 емкости. Можно регулировать самостоятельно соотношение сока и игристого вина.

В бокалы с соком долить игристое вино.

Украсить коктейль можно кружочками грейпфрута.

При желании в напиток можно добавить кубики льда.

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