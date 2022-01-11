Лишний вес и окисление организма: нутрициолог рассказала, чем грозит бокальчик вина за ужином

Алкоголь, попадая в организм через желудок и кишечник, всасывается в кровь, где начинается процесс разрыва эритроцитов, главных переносчиков нашего кислорода!

Что повреждает алкоголь

1. Стенки сосудов и сердце, приводя человека к гипертоническим заболеваниям.

2. Очень долго задерживается в половой системе, губительным образом действуя на нее.

3. Головной, происходит отмирание клеток головного мозга, что приводит к ухудшению памяти и мыслительной деятельности, также к деформации личности.⠀

4. Страдает пищевод, желудок и кишечник, что приводит к тому, что возникает гастрит, а со временем может вызвать рак желудка.

5. Пища плохо переваривается, вы не получаете достаточное количество питательных веществ, а так же как следствие все заболевания, в том числе и вздутия, непереносимости, жуткие дефицитные состояния и прочее.⠀

Вино (фото: pexels.com)

6. Разрушаются клетки поджелудочной железы, что приводит к тому, что инсулин перестает вырабатываться и "привет" сахарный диабет, особенно – тем, кто к нему предрасположен.

7. Алкоголь (например, вино) это большое количество фруктозы, поэтому именно он мешает нам оставаться стройными и ведет к жировому гепатозу печени.⠀

8. Оказывает огромный окислительный стресс для организма.⠀

9. Поддерживает все воспалительные процессы и заболевания в организме.

10. Создает зависимость.⠀

Самое интересное, что у нас есть гены, отвечающие за метаболизм алкоголя:

гены, контролирующие метаболизм алкоголя в организме,

гены, контролирующие нейропсихические функции.

После сдачи такого теста вы поймете, как работают ферменты на расщепление и выведение алкоголя из организма.