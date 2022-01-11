Зайва вага та окислення організму: нутріціолог розповіла, чим загрожує келих вина за вечерею

"А можна алкоголь?!" - найголовніше питання на шляху до ЗОЖ. Всі звикли вважати алкоголь способом розслабитися після важкого робочого дня в компанії друзів та дати можливість своєму організму розслабитись!
Нутриціолог Євгенія Хелс у своєму блозі про здорове харчування в Instagram розповіла, що варто знати про алкоголь, перш ніж дозволяти собі келих вина за вечерею.
Алкоголь, потрапляючи в організм через шлунок та кишечник, всмоктується в кров, де починається процес розриву еритроцитів, головних переносників нашого кисню!
1. Стінки судин та серце, призводячи людину до гіпертонічних захворювань.
2. Дуже довго затримується у статевій системі, згубним чином діючи на неї.
3. Головний, відбувається відмирання клітин головного мозку, що призводить до погіршення пам'яті та розумової діяльності, а також до деформації особистості.
4. Страждає стравохід, шлунок та кишечник, що призводить до того, що виникає гастрит, а згодом це може загрожувати раком шлунка.
5. Їжа погано перетравлюється, ви не отримуєте достатню кількість поживних речовин, а як наслідок усі захворювання, у тому числі і здуття, непереносимості, моторошні дефіцитні стани та інше.⠀
6. Руйнюються клітини підшлункової залози, що призводить до того, що інсулін перестає вироблятися і "привіт" цукровий діабет, особливо тим, хто схильний до нього.
7. Алкоголь (наприклад, вино) – це велика кількість фруктози, тому саме він заважає нам залишатися стрункими та веде до жирового гепатозу печінки.⠀
8. Виявляє величезний окисний стрес для організму.
9. Підтримує всі запальні процеси та захворювання в організмі.
10. Створює залежність.
Найцікавіше, що у нас є гени, які відповідають за метаболізм алкоголю:
Після здачі такого тесту ви зрозумієте, як працюють ферменти на розщеплення та виведення алкоголю з організму.
Раніше нутріціолог розповіла, який бутерброд корисний практично кожному.