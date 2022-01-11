Зайва вага та окислення організму: нутріціолог розповіла, чим загрожує келих вина за вечерею

Алкоголь, потрапляючи в організм через шлунок та кишечник, всмоктується в кров, де починається процес розриву еритроцитів, головних переносників нашого кисню!

Що ушкоджує алкоголь

1. Стінки судин та серце, призводячи людину до гіпертонічних захворювань.

2. Дуже довго затримується у статевій системі, згубним чином діючи на неї.

3. Головний, відбувається відмирання клітин головного мозку, що призводить до погіршення пам'яті та розумової діяльності, а також до деформації особистості.

4. Страждає стравохід, шлунок та кишечник, що призводить до того, що виникає гастрит, а згодом це може загрожувати раком шлунка.

5. Їжа погано перетравлюється, ви не отримуєте достатню кількість поживних речовин, а як наслідок усі захворювання, у тому числі і здуття, непереносимості, моторошні дефіцитні стани та інше.⠀

Вино (фото: pexels.com)

6. Руйнюються клітини підшлункової залози, що призводить до того, що інсулін перестає вироблятися і "привіт" цукровий діабет, особливо тим, хто схильний до нього.

7. Алкоголь (наприклад, вино) – це велика кількість фруктози, тому саме він заважає нам залишатися стрункими та веде до жирового гепатозу печінки.⠀

8. Виявляє величезний окисний стрес для організму.

9. Підтримує всі запальні процеси та захворювання в організмі.

10. Створює залежність.

Найцікавіше, що у нас є гени, які відповідають за метаболізм алкоголю:

гени, що контролюють метаболізм алкоголю в організмі,

гени, які контролюють нейропсихічні функції.

Після здачі такого тесту ви зрозумієте, як працюють ферменти на розщеплення та виведення алкоголю з організму.