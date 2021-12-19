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Оливье без вреда для фигуры: рецепт полезного салата от диетолога

Автор: Марина Настевич

Практически невозможно встретить семью, на чьем столе не будет салата оливье в новогоднюю ночь. Но как сделать его полезным? Чтобы не переживать о фигуре и своем самочувствии после новогодних праздников. Оливье может быть именно таким!

Рецептом полезного праздничного салата диетолог Наталья Макиенко поделилась в Instagram.

Итак, на 3−4 порции нам понадобится:

  • Морковь - 2−3 шт
  • Картофель (для еды в обед) или кабачок (для «ночного стола») - 1 шт
  • Яйцо - 1 шт
  • Огурцы - 4 шт
  • Малосольные огурцы - 1−2 шт
  • Креветки отварные ~150-200 г (можно без них, или заменить на красную рыбу)
  • Горошек зеленый (лучше купить замороженный и отварить, но в крайнем случае раз в году и консервированный подойдет) — 3−4 ст. л.
  • Красная икра по вкусу
  • Укроп и зеленый лук по вкусу
  • Майонез добавляем в салат при подаче, порционно (можно домашний)

Иллюстративное фото (pexels.com)

Готовим:

1. Отвариваем морковь до полуготовности (это позволит сочетать ее с картофелем и не «превратит» в источник большого количества сахара и крахмала), в таком виде и на ужин можно. Затем отвариваем яйца. Креветки отвариваем до готовности или размораживаем (смотря какие у вас).

2. Нарезаем морковь, свежие и малосольные огурцы (я люблю все нарезать мелко, но это дело вкуса). Креветки режем пополам (зависит от размера креветок, какие-то можно и целыми оставить).

Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Смешиваем все ингредиенты, добавляем горошек и зелень.

4. Заранее салат я не заправляю — только перед подачей + украшаю икрой и зеленью.

Для веганского оливье без яиц и креветок - рецепт майонеза из кешью:

На 2−3 порции понадобится: 50−60 г кешью, сок ¼ лимона, 1 чайная ложка горчицы, 50−70 мл воды, соль и перец по вкусу.

Готовим:

1. Заливаем орехи водой комнатной температуры и оставляем минимум на 15−30 минут, затем промываем.
2. Пюрируем все ингредиенты для соуса и постепенно добавляем воду до нужной консистенции.

Ранее диетолог поделилась рецептом вкусного и полезного домашнего майонеза, который отлично подойдет для салатов.

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