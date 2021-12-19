Оливье без вреда для фигуры: рецепт полезного салата от диетолога

Практически невозможно встретить семью, на чьем столе не будет салата оливье в новогоднюю ночь. Но как сделать его полезным? Чтобы не переживать о фигуре и своем самочувствии после новогодних праздников. Оливье может быть именно таким!
Рецептом полезного праздничного салата диетолог Наталья Макиенко поделилась в Instagram.
Итак, на 3−4 порции нам понадобится:
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Иллюстративное фото (pexels.com)
Готовим:
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1. Отвариваем морковь до полуготовности (это позволит сочетать ее с картофелем и не «превратит» в источник большого количества сахара и крахмала), в таком виде и на ужин можно. Затем отвариваем яйца. Креветки отвариваем до готовности или размораживаем (смотря какие у вас).
2. Нарезаем морковь, свежие и малосольные огурцы (я люблю все нарезать мелко, но это дело вкуса). Креветки режем пополам (зависит от размера креветок, какие-то можно и целыми оставить).
Иллюстративное фото (pexels.com)
3. Смешиваем все ингредиенты, добавляем горошек и зелень.
4. Заранее салат я не заправляю — только перед подачей + украшаю икрой и зеленью.
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Для веганского оливье без яиц и креветок - рецепт майонеза из кешью:
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На 2−3 порции понадобится: 50−60 г кешью, сок ¼ лимона, 1 чайная ложка горчицы, 50−70 мл воды, соль и перец по вкусу.
Готовим:
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1. Заливаем орехи водой комнатной температуры и оставляем минимум на 15−30 минут, затем промываем.
2. Пюрируем все ингредиенты для соуса и постепенно добавляем воду до нужной консистенции.
Ранее диетолог поделилась рецептом вкусного и полезного домашнего майонеза, который отлично подойдет для салатов.