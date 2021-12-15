Омолаживает и укрепляет нервы: нутрициолог назвала одно-единственное растение

Это - готу кола, центелла азиатская, известна, как "трава памяти". В Аюрведе ее называют "стимулятором мозга", в Китае - "фонтаном юности".
В азиатских странах это растение считают пищей для мозга, так как ее основные свойства - активизация микроциркуляции крови, пополнение энергетических запасов в тканях мозга и улучшение памяти.
Помимо этого растение применяется для:
- поддержания нервной системы;
- восстановления работоспособности мозга;
- предупреждения кислородного голодания;
- улучшения синтеза белка коллагена, что необходимо для регенерации тканей, восстановления после травм, предупреждения процессов рубцевания ран и преждевременного старения.
- лечения инфекций мочеполовой системы;
- нормализации деятельности гипофиза, яичников, надпочечников;
- успокоения при стрессе, снятия тревожности, бессонницы;
- очищения крови и всего организма от токсинов.
- В Южной Африке это растение используют для избавления от кожных патологий, туберкулеза, артрита и даже онкозаболеваний.
И успокоиться, и омолодиться (фото: instagram.com/naturomama.ru)
- В Индии и Китае - для лечения слабоумия, вирусных и простудных заболеваний, болезней печени, заживления язв желудочно-кишечного тракта.
- Ее часто применяют при психических расстройствах - уникальные свойства Готу Кола помогают восстанавливать восприимчивость, увеличивать умственные способности и одновременно успокаивать перенапряженную нервную систему.
- Научные исследования подтвердили благоприятное воздействие готу кола на пищеварительные процессы, артериальное давление и активизацию умственной деятельности в пожилом возрасте.
Применение этого растения препятствует раннему старению, усиливает остроту мышления и скорость реакции, улучшает запоминание, снижает утомляемость, поддерживает мышечный тонус и стимулирует регенерацию на клеточном уровне.
- Готу кола в виде травяного чая улучшает трудоспособность, нормализует состояние женщин в период менопаузы и повышает иммунитет.
Оставаться молодой помогут растения (фото: pexels.com)
Противопоказания
- Беременность и ГВ,
- онкологические заболевания,
- тяжелые заболевания пищеварительной системы,
- нарушения мозгового кровообращения,
- шизофрения,
- пониженный уровень холестерина в крови,
- противопоказана после интоксикации и в послеоперационный период.
- С осторожностью - при психосоматических расстройствах, постоянной сонливости, низком содержании глюкозы в крови в пожилом возрасте.
Как употреблять
Можно употреблять свежий измельченный порошок готу колы. Нужно добавлять в горячую воду. Начинать с 1 / 4 ч. л., чтобы отследить, не вызывает ли трава сонливость и слишком яркий пофигизм. Постепенно можно довести до 1 ч. л. Пить раз в день.
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