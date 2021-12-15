UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Омолаживает и укрепляет нервы: нутрициолог назвала одно-единственное растение

Автор: Татьяна Турчаникова

Хотите избавиться от варикозного расширения вен, усилить работоспособность и работу мозга, улучшить настроение легальным способом? А еще - омолодиться и улучшить работу нервной системы.

Нутрициолог Вероника Хуснутдинова в своем Instagram назвала одно-единственное растение, которое помогает от множества проблем и даже заболеваний.

Это - готу кола, центелла азиатская, известна, как "трава памяти". В Аюрведе ее называют "стимулятором мозга", в Китае - "фонтаном юности".

В азиатских странах это растение считают пищей для мозга, так как ее основные свойства - активизация микроциркуляции крови, пополнение энергетических запасов в тканях мозга и улучшение памяти.

Помимо этого растение применяется для:

  • поддержания нервной системы;
  • восстановления работоспособности мозга;
  • предупреждения кислородного голодания;
  • улучшения синтеза белка коллагена, что необходимо для регенерации тканей, восстановления после травм, предупреждения процессов рубцевания ран и преждевременного старения.
  • лечения инфекций мочеполовой системы;
  • нормализации деятельности гипофиза, яичников, надпочечников;
  • успокоения при стрессе, снятия тревожности, бессонницы;
  • очищения крови и всего организма от токсинов.
  • В Южной Африке это растение используют для избавления от кожных патологий, туберкулеза, артрита и даже онкозаболеваний.

И успокоиться, и омолодиться (фото: instagram.com/naturomama.ru)

  • В Индии и Китае - для лечения слабоумия, вирусных и простудных заболеваний, болезней печени, заживления язв желудочно-кишечного тракта.
  • Ее часто применяют при психических расстройствах - уникальные свойства Готу Кола помогают восстанавливать восприимчивость, увеличивать умственные способности и одновременно успокаивать перенапряженную нервную систему.
  • Научные исследования подтвердили благоприятное воздействие готу кола на пищеварительные процессы, артериальное давление и активизацию умственной деятельности в пожилом возрасте.

Применение этого растения препятствует раннему старению, усиливает остроту мышления и скорость реакции, улучшает запоминание, снижает утомляемость, поддерживает мышечный тонус и стимулирует регенерацию на клеточном уровне.

  • Готу кола в виде травяного чая улучшает трудоспособность, нормализует состояние женщин в период менопаузы и повышает иммунитет.

Оставаться молодой помогут растения (фото: pexels.com)

Противопоказания

  1. Беременность и ГВ,
  2. онкологические заболевания,
  3. тяжелые заболевания пищеварительной системы,
  4. нарушения мозгового кровообращения,
  5. шизофрения,
  6. пониженный уровень холестерина в крови,
  7. противопоказана после интоксикации и в послеоперационный период.
  8. С осторожностью - при психосоматических расстройствах, постоянной сонливости, низком содержании глюкозы в крови в пожилом возрасте.

Как употреблять

Можно употреблять свежий измельченный порошок готу колы. Нужно добавлять в горячую воду. Начинать с 1 / 4 ч. л., чтобы отследить, не вызывает ли трава сонливость и слишком яркий пофигизм. Постепенно можно довести до 1 ч. л. Пить раз в день.

Проконсультируйтесь со своим врачом.

Раньше нутрициолог рассказала, как легко восполнить норму витамина С даже без добавок.

Читайте LITE в Google News
Здоровое питаниеЗдоровая еда