Омолоджує і зміцнює нерви: нутриціолог назвала одну-єдину рослину

Це - готу кола, центелла азіатська, відома, як "трава пам'яті". В Аюрведі її називають "стимулятором мозку", в Китаї - "фонтаном юності".
В азіатських країнах ця рослина вважається їжею для мозку, бо її основні властивості - активізація мікроциркуляції крові, поповнення енергетичних запасів в тканинах мозку і поліпшення пам'яті.
Крім цього рослина застосовується для:
- підтримки нервової системи;
- відновлення працездатності мозку;
- попередження кисневого голодування;
- поліпшення синтезу білка колагену, що необхідно для регенерації тканин, відновлення після травм, попередження процесів рубцювання ран і передчасного старіння.
- лікування інфекцій сечостатевої системи;
- нормалізації діяльності гіпофіза, яєчників, надниркових залоз;
- заспокоєння при стресі, зняття тривожності, безсонні;
- очищення крові і всього організму від токсинів.
- У Південній Африці ця рослина використовують для позбавлення від шкірних патологій, туберкульозу, артриту і навіть онкозахворювань.
І заспокоїтися, і омолодитися (фото: instagram.com/naturomama.ru)
- В Індії та Китаї - для лікування недоумства, вірусних та простудних захворювань, хвороб печінки, загоєння виразок шлунково-кишкового тракту.
- Її часто застосовують при психічних розладах - унікальні властивості Готу Кола допомагають відновлювати сприйнятливість, збільшувати розумові здібності і одночасно заспокоювати перенапружену нервову систему.
- Наукові дослідження підтвердили сприятливий вплив готу кола на травні процеси, артеріальний тиск і активізацію розумової діяльності в літньому віці.
Застосування цієї рослини перешкоджає ранньому старінню, підсилює гостроту мислення і швидкість реакції, покращує запам'ятовування, знижує стомлюваність, підтримує м'язовий тонус і стимулює регенерацію на клітинному рівні.
- Готу кола у вигляді трав'яного чаю покращує працездатність, нормалізує стан жінок в період менопаузи і підвищує імунітет.
Залишатися молодою допоможуть рослини (фото: pexels.com)
Протипоказання
- Вагітність і ГВ,
- онкологічні захворювання,
- важкі захворювання травної системи,
- порушення мозкового кровообігу,
- шизофренія,
- знижений рівень холестерину в крові,
- протипоказана після інтоксикації і в післяопераційний період.
- З обережністю - при психосоматичних розладах, постійній сонливості, низькому вмісті глюкози в крові в літньому віці.
Як вживати
Можна вживати свіжий подрібнений порошок готу коли. Потрібно додавати в гарячу воду. Починати з 1 / 4 ч. л., щоб відстежити, чи не викликає трава сонливість і занадто яскравий пофігізм. Поступово можна довести до 1 ч.л. пити раз в день.
Проконсультуйтеся зі своїм лікарем.