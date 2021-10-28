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Омолаживает и укрепляет: нутрициолог назвала одно незаменимое растение для женщин

Автор: Татьяна Турчаникова

Это растение называют "дорогой к богу" за его способность восстанавливать и укреплять репродуктивную систему женщин.

Оно омолаживает и укрепляет весь женский организм и, можно сказать, оно незаменимое для женского здоровья. Это растение - шатавари, рассказала нутрициолог Анна Биоториум в своем Instagram.

Asparagus racemosus - разновидность спаржи, произрастает в Индии, Гималаях, Южной Азии. На основе этого растения создается препарат шатавари.

Шаватари (фото: mediahealth.ru/shatavari)

Основные полезные свойства шатавари:

  • Поддерживает репродуктивное здоровье, тонизируя и питая женские репродуктивные органы.
  • Сохраняет здоровый гормональный баланс.
  • Лечит симптомы ПМС, облегчая боль и контролируя кровопотерю во время менструации.
  • Поддерживает производство грудного молока для кормящих матерей в норме.
  • Снимает менопаузальные симптомы, такие как приливы жара. Вырабатывая эстрогены, он компенсирует низкий уровень эстрогенов у женщин с менопаузой, гистерэктомией или овариэктомией.
  • В Индии это наиболее известное и часто используемое растение для женщин.
  • Поддерживает нормальную работу иммунной и пищеварительной систем.
  • Поддерживает здоровое либидо.

Молодость и красота (фото: pexels.com)

В состав шатавари входят следующие вещества:

  1. Биофлавоноиды. Эти растительные соединения улучшают усвоение витаминов, являются природным антиоксидантом, за счет чего приостанавливают механизмы старения организма;
  2. Протеины. Без них невозможно появление новых клеток;
  3. Аспарагин. Аминокислота положительно действует на сердечно-сосудистую, нервную, эндокринную системы, усиливает защитные функции организма;
  4. Фитостерины. Снижают уровень холестерина, препятствуют развитию атеросклероза;
  5. Танины. Ускоряют процессы регенерации, борются с воспалительными процессами, предотвращают обезвоживание;
  6. Природные эстрогены. Стабилизируют гормональный фон, помогают бороться с заболеваниями женской репродуктивной системы.

Препарат используется в основном для лечения этих групп заболеваний:

  • Бесплодие, импотенция, снижение половой активности, климакс, выделения из влагалища, опухоли и воспалительные заболевания женской и мужской половой системы.
  • Гастрит и язвенная болезнь желудка, диарея, кишечные инфекции, потери жидкости с рвотой и при лихорадке.
  • Инфекции дыхательных путей, абсцесс легкого.
  • Гормональные расстройства и заболевания эндокринных желез.
  • Также применяется как общеукрепляющее средство.
  • При инфекциях мочеполовой системы.
  • Усиливает половое влечение.

Внимание: у этого продукта есть противопоказания. Не стоит заниматься самолечением, проконсультируйтесь с врачом.

Раньше нутрициолог рассказала, что можно навредить здоровью, если пытаться чиститься от паразитов самостоятельно.

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