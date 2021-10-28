Омолоджує і зміцнює: нутриціолог назвала одну незамінну рослину для жінок

Asparagus racemosus - різновид спаржі, що росте в Індії, Гімалаях, Південній Азії. На основі цієї рослини створюється препарат шатаварі.
Шаватарі (фото: mediahealth.ru/shatavari)
Основні корисні властивості шатаварі:
- Підтримує репродуктивне здоров'я, тонізуючи і живлячи жіночі репродуктивні органи.
- Зберігає здоровий гормональний баланс.
- Лікує симптоми ПМС, полегшуючи біль і контролюючи крововтрату під час менструації.
- Підтримує виробництво грудного молока для годуючих матерів в нормі.
- Знімає менопаузальні симптоми, такі, як припливи жару. Виробляючи естрогени, вона компенсує низький рівень естрогенів у жінок з менопаузою, гістеректомією або оваріектомією.
- Використовується в Індії як найбільш відома рослина для жінок.
- Підтримує нормальну роботу імунної та травної систем.
- Підтримує здорове лібідо.
Молодість і краса (фото: pexels.com)
До складу шатаварі входять наступні речовини:
-
Біофлавоноїди. Ці рослинні сполуки покращують засвоєння вітамінів, є природним антиоксидантом, за рахунок чого припиняють механізми старіння організму;
-
Протеїн. Без них неможлива поява нових клітин;
-
Аспарагін. Амінокислота позитивно діє на серцево-судинну, нервову, ендокринну системи, підсилює захисні функції організму;
-
Фітостерини. Знижують рівень холестерину, перешкоджають розвитку атеросклерозу;
-
Танін. Прискорюють процеси регенерації, борються із запальними процесами, запобігають зневодненню;
-
Природні естрогени. Стабілізують гормональний фон, допомагають боротися із захворюваннями жіночої репродуктивної системи.
Їсти та худнути: нутриціолог назвала єдину дієту, схвалену всіма фахівцями
Препарат використовується в основному для лікування цих груп захворювань
- Безпліддя, імпотенція, зниження статевої активності, клімакс, виділення з піхви, пухлини і запальні захворювання жіночої та чоловічої статевої системи.
- Гастрит і виразкова хвороба шлунка, діарея, кишкові інфекції, втрати рідини з блювотою і при лихоманці.
- Інфекції дихальних шляхів, абсцес легенів.
- Гормональні розлади і захворювання ендокринних залоз.
- Також застосовується як загальнозміцнюючий засіб.
- При інфекціях сечостатевої системи.
- Підсилює статевий потяг.
Увага: у цього продукту є протипоказання. Не варто займатися самолікуванням, проконсультуйтеся з лікарем.