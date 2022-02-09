Омоложает и повышает энергию: этот натуральный антиэйдж-элемент есть в простых продуктах, - врач

Спокойные нервы и красота (фото: pexels.com)

Лецитин в организме

участвует в метаболизме холестерина и синтезе ряда гормонов,

улучшает усвоение жирорастворимых витаминов, позволяя им растворяться в воде,

облегчает желчеотток,

препятствует образованию камней в желчном пузыре,

повышает когнитивные функции мозга и работоспособность,

благоприятно воздействует на кожу, в т.ч. и при псориазе и нейродермите,

усиливает сопротивляемость стрессам,

замедляет старение организма.

С возрастом содержание лецитина в мембранах клеток снижается. Суточная доза для взрослого: 5-6 г.

Будьте аккуратны с соевым лецитином (фото: pexels.com)

"В пищевой промышленности лецитин часто применяют в качестве эмульгатора. Чаще всего это соевый лецитин, код пищевой добавки Е322. Я не очень его советую, т. к. соя используется чаще всего ГМО, а лецитин из нее экстрагируется химическими растворителями. Польза такого лецитина сомнительна", – посоветовала Катерина.

Приобретая лецитин в добавках, обратите внимание на его происхождение. Он может быть подсолнечный или соевый. Отдавайте предпочтение подсолнечному лецитину, особенно при эстрогендоминировании. Можно использовать капсулы, либо посыпать готовую пищу порошковым лецитином.

Внимание, перед употреблением лецитина в добавках проконсультируйтесь со свом врачом.