Омолоджує і підвищує енергію: цей натуральний антиейдж-елемент є в простих продуктах, - лікар

Спокійні нерви і краса (фото: pexels.com)

Лецитин в організмі

бере участь у метаболізмі холестерину і синтезі ряду гормонів,

покращує засвоєння жиророзчинних вітамінів, дозволяючи їм розчинятися у воді,

полегшує жовчевідтік,

перешкоджає утворенню каменів у жовчному міхурі,

підвищує когнітивні функції мозку і працездатність,

сприятливо впливає на шкіру, в т. ч. і при псоріазі і нейродерміті,

підсилює опірність стресам,

уповільнює старіння організму.

З віком вміст лецитину в мембранах клітин знижується. Добова доза для дорослого: 5-6 г.

Будьте обережні з соєвим лецитином (фото: pexels.com)

"У харчовій промисловості лецитин часто застосовують в якості емульгатора. Найчастіше це соєвий лецитин, код харчової добавки Е322. Я не дуже його раджу, тому що соя використовується найчастіше ГМО, а лецитин з неї екстрагується хімічними розчинниками. Користь такого лецитину сумнівна", – порадила Катерина.

Купуючи лецитин в добавках, зверніть увагу на його походження. Він може бути соняшниковий або соєвий. Віддавайте перевагу соняшниковому лецитину, особливо при естрогендомінуванні. Можна використовувати капсули, або посипати готову їжу порошковим лецитином.

Увага, перед вживанням лецитину в добавках проконсультуйтеся зі свом лікарем.