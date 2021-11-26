Опасность холестерина: нутрициолог рассказала, на что нужно обращать особенное внимание

В растительных продуктах нет Х, зато в некоторых очень много насыщенных жиров. Например, кокосовое масло. Х в нем нет, но увлечение этим продуктом может отрицательно повлиять на уровень Х в крови - именно за счет большого количества насыщенных жиров.
Потребление трансжиров (маргарин, десерты, выпечка, жареная еда), даже в небольших количествах - повышает уровень ЛПНП. Употребление Х из продуктов слабо влияет на уровень холестерина в крови.
Яйца (фото: pexels.com)
Есть исключения, поскольку отдельные люди сильно реагируют на Х из еды. Здесь замешана генетика.
Из остальных факторов риска:
Курение - снижает "хороший" Х, повышает "плохой" Х.
Злоупотребление алкоголем - повышает уровень общего Х.
Низкая двигательная активность - может снижать "хороший" Х.