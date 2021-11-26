Небезпека холестерину: нутриціолог розповіла, на що потрібно звертати особливу увагу

У рослинних продуктах немає Х, зате в деяких дуже багато насичених жирів. Наприклад, кокосове масло. Х в ньому немає, але захоплення цим продуктом може негативно вплинути на рівень Х в крові - саме за рахунок великої кількості насичених жирів.
Споживання трансжирів (маргарин, десерти, випічка, смажена їжа), навіть в невеликих кількостях - підвищує рівень ЛПНЩ. Вживання Х з продуктів слабо впливає на рівень холестерину в крові.
Яйця (фото: pexels.com)
Є винятки, оскільки окремі люди сильно реагують на Х з їжі. Тут замішана генетика.
З інших факторів ризику:
Куріння - знижує "хороший" Х, підвищує "поганий" Х.
Зловживання алкоголем - підвищує рівень загального Х.
Низька рухова активність може знижувати "хороший" Х.