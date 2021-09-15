Основа здоровья всего ЖКТ: нутрициолог рассказала, как наладить кислотность желудка
Анна Биоториум (instagram.com/biotorium)
Кислотность - основа здоровья всего ЖКТ. От нее зависит переваривание и скорость моторики. Очень важно следить за своей кислотностью.
Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог, специалист по питанию, Анна Биоториум.
Как повысить кислотность (фото: pexels.com)
Кто-то спросит, а зачем вообще нам эта кислота? Каковы функции соляной кислоты?
- Денатурация и набухание белков, что способствует их расщеплению ферментами. Соответственно, без этого дальнейшее переваривание просто невозможно.
- Активизация пепсиногенов. Опять же, которые переваривают белки.
- Создание кислой среды, которая опять же необходима для действия пепсинов.
- Регуляция продвижения пищевого комка.
- Антибактериальное действие.
- Стимуляция синтеза энтерокиназа.
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Здоровье всего ЖКТ (фото: pexels.com)
Что делать для повышения кислотности
- Длительное жевание и подготовка к приему пищи. Особенно важен этот пункт для людей, у которых пониженная кислотность. Это может обеспечить адекватное пищеварение.
- Достаточное потребление жидкости, чистой воды. Это правило действует абсолютно для всех.
- Горечи. За счет потребления горьких вкусов происходит секреция гормона гастрина, регулирующего уровень желудочной кислоты, служащей для дальнейшего расщепления белков и усвоения минералов. Запомните «Горькое лечит, а сладкое калечит». Важно включать в рацион:: шпинат, рукколу, одуванчик, латук, ботва корнеплодов, сельдерей, кейл и др.
- Бетаин хлорид с пепсином. Бетаин - органическое соединение, которое дает нам хлор и увеличивает кислотность. Справляется он с этим уже за месяц. Можно найти в сахарной свекле, шпинате и зерновых. Также он улучшает переваривание и обладает желчеобразующим и желчегонным действием. Пепсин — это фермент, вырабатываемый организмом для переваривания белковых продуктов в желудке.
- Уксус: яблочный или настоящий, натуральный качественный с маткой на дне. Но, данная рекомендация довольно индивидуальная. Если есть синдром избыточного бактериального и грибкового роста, то уксус исключен. Он может ухудшить ситуацию.
- Психологические настройки на питание. Исключить "есть на бегу". Стараться принимать пищу осознанно, здесь и сейчас, пробуя вкус, консистенцию, текстуру. Я не буду здесь писать про психологию , но ее никто не отменял и это очень важный момент.
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