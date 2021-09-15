Основа здоров'я всього шлунково-кишкового тракту: нутриціолог розповіла, як налагодити кислотність шлунка
Анна Біоторіум (instagram.com/biotorium)
Кислотність - основа здоров'я всього шлунково-кишкового тракту. Від неї залежить перетравлення і швидкість моторики. Дуже важливо стежити за своєю кислотністю.
Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог, фахівець з харчування, Анна Біоторіум.
Як підвищити кислотність (фото: pexels.com)
Хтось запитає, а навіщо взагалі нам ця кислота? Які функції соляної кислоти?
- Денатурація і набухання білків, що сприяє їх розщепленню ферментами. Відповідно, без цього подальше перетравлення просто неможливо.
- Активізація пепсиногенов. Знову ж таки, які перетравлюють білки.
- Створення кислого середовища, яка знову ж необхідна для дії пепсинів.
- Регуляція просування харчової грудки.
- Антибактеріальну дію.
- Стимуляція синтезу ентерокіназу.
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Здоров'я всього шлунково-кишкового тракту (фото: pexels.com)
Що робити для підвищення кислотності
- Тривале жування і підготовка до прийому їжі. Особливо важливий цей пункт для людей, у яких знижена кислотність. Це може забезпечити адекватне травлення.
- Достатнє споживання рідини, чистої води. Це правило діє абсолютно для всіх.
- Гіркоти. За рахунок споживання гірких смаків відбувається секреція гормону гастрину, що регулює рівень шлункової кислоти, що служить для подальшого розщеплення білків і засвоєння мінералів. Запам'ятайте "гірке лікує, а солодке калічить". Важливо включати в раціон: шпінат, рукколу, кульбабу, латук, бадилля коренеплодів, селеру, кейл і ін.
- Бетаїн хлорид з пепсином. Бетаїн - органічна сполука, яка дає нам хлор і збільшує кислотність. Справляється він з цим вже за місяць. Можна знайти в цукрових буряках, шпинаті і зернових. Також він покращує перетравлення і має жовчоутворюючу і жовчогінну дію. Пепсин - це фермент, що виробляється організмом для перетравлення білкових продуктів в шлунку.
- Оцет: яблучний або справжній, натуральний якісний з маткою на дні. Але дана рекомендація досить індивідуальна. Якщо є синдром надлишкового бактеріального і грибкового зростання, то оцет виключений. Він може погіршити ситуацію.
- Психологічні настройки на харчування. Виключити "їсти на бігу". Намагатися приймати їжу усвідомлено, тут і зараз, пробуючи смак, консистенцію, текстуру. Я не буду тут писати про психологію , але її ніхто не відміняв і це дуже важливий момент.
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