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Основа здоров'я всього шлунково-кишкового тракту: нутриціолог розповіла, як налагодити кислотність шлунка

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Середа 15 вересня 2021 09:01
Основа здоров'я всього шлунково-кишкового тракту: нутриціолог розповіла, як налагодити кислотність шлунка Анна Біоторіум (instagram.com/biotorium)
Автор: Тетяна Турчанікова

Кислотність - основа здоров'я всього шлунково-кишкового тракту. Від неї залежить перетравлення і швидкість моторики. Дуже важливо стежити за своєю кислотністю.

Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог, фахівець з харчування, Анна Біоторіум.

Основа здоров'я всього шлунково-кишкового тракту: нутриціолог розповіла, як налагодити кислотність шлунка

Як підвищити кислотність (фото: pexels.com)

Хтось запитає, а навіщо взагалі нам ця кислота? Які функції соляної кислоти?

  • Денатурація і набухання білків, що сприяє їх розщепленню ферментами. Відповідно, без цього подальше перетравлення просто неможливо.
  • Активізація пепсиногенов. Знову ж таки, які перетравлюють білки.
  • Створення кислого середовища, яка знову ж необхідна для дії пепсинів.
  • Регуляція просування харчової грудки.
  • Антибактеріальну дію.
  • Стимуляція синтезу ентерокіназу.

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Основа здоров'я всього шлунково-кишкового тракту: нутриціолог розповіла, як налагодити кислотність шлункаЗдоров'я всього шлунково-кишкового тракту (фото: pexels.com)

Що робити для підвищення кислотності

  1. Тривале жування і підготовка до прийому їжі. Особливо важливий цей пункт для людей, у яких знижена кислотність. Це може забезпечити адекватне травлення.
  2. Достатнє споживання рідини, чистої води. Це правило діє абсолютно для всіх.
  3. Гіркоти. За рахунок споживання гірких смаків відбувається секреція гормону гастрину, що регулює рівень шлункової кислоти, що служить для подальшого розщеплення білків і засвоєння мінералів. Запам'ятайте "гірке лікує, а солодке калічить". Важливо включати в раціон: шпінат, рукколу, кульбабу, латук, бадилля коренеплодів, селеру, кейл і ін.
  4. Бетаїн хлорид з пепсином. Бетаїн - органічна сполука, яка дає нам хлор і збільшує кислотність. Справляється він з цим вже за місяць. Можна знайти в цукрових буряках, шпинаті і зернових. Також він покращує перетравлення і має жовчоутворюючу і жовчогінну дію. Пепсин - це фермент, що виробляється організмом для перетравлення білкових продуктів в шлунку.
  5. Оцет: яблучний або справжній, натуральний якісний з маткою на дні. Але дана рекомендація досить індивідуальна. Якщо є синдром надлишкового бактеріального і грибкового зростання, то оцет виключений. Він може погіршити ситуацію.
  6. Психологічні настройки на харчування. Виключити "їсти на бігу". Намагатися приймати їжу усвідомлено, тут і зараз, пробуючи смак, консистенцію, текстуру. Я не буду тут писати про психологію , але її ніхто не відміняв і це дуже важливий момент.

Раніше нутриціолог розповіла, як харчуватися, щоб почати худнути.

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