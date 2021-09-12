Подробный рацион: диетолог рассказала, как питаться, чтобы начать худеть

Вопрос к диетологу "Что же делать с лишним весом?" часто решается очень просто: правильным питанием.

"Я не понимаю, откуда он берется! Я практически ничего не ем! Из воздуха, что ли?", - вот такое приходится часто слышать от клиентов, призналась врач-диетолог Марина Сергеева в своем Instagram.

Ничего не есть - это не вариант (фото: pexels.com)

Ну во-первых, ничего не есть - это плохой вариант. При голодании или больших перерывах в приеме пищи организм замедляет обмен веществ (метаболизм). При замедленном метаболизме организм будет накапливать даже ту малость, которую съедаете.

Во-вторых, надо пристальнее рассмотреть свой рацион. Вес набирается только из-за углеводов. Вы точно не злоупотребляете ими? Хлеб, макароны, картофель, белый рис, сахар, сладости. Если такие продукты в вашем рационе в избытке, то вес будет расти.

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Стоит сбалансировать питание (фото: pexels.com)

Что делать, чтобы начать худеть:

Начать есть. 3-4 приема пищи. Следить за количеством белков, жиров. Они часто бывают в дефиците. Минимизировать количество быстрых углеводов. Перенести все углеводы на первую половину дня.

Подробное меню

Завтрак: в идеале, белково-жировой, чтобы не было чувства голода уже через час и соблазна перекусить чем-то сладеньким.

Если любите есть овсянку, добавьте к завтраку пару вареных яиц или бутерброд с жирной рыбкой, печенью трески или авокадо.

Обед: белки, жиры, углеводы. В вашей тарелке должен быть обязательно кусок мяса / рыбы, гарнир из круп и овощи. Это будет идеальный вариант. На десерт можете побаловать себя сладким.

Ужин: белок и клетчатка. Также рыба / м'ясо / птица и овощи. Гарнир из круп или макарон исключаем.

Чтобы не срываться, в холодильнике всегда должна быть нормальная еда. Не должно быть больших перерывов в приема пищи, 3-4 часа, максимум 5. Когда человек сильно голоден, он может съесть лишнего. Берите с собой еду в контейнере. Чтобы не есть потом что попало.

Мне иногда приходится есть в машине, потому что некогда заехать домой. Я просто останавливаюсь, открываю контейнер и ем: 5-10 минут - и я сыта.

Попробуйте в таком простом режиме питания провести месяц. Даю вам 100 % гарантию, что вес снизится на 2-3 кг.