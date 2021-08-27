Основная причина одна: врач рассказала, как остановить выпадение волос

Скажу сразу, выпадение волос не остановить, если у вас дефицит белка. Структурная функция белка - первая и самая важная. Все клетки органов и тканей состоят из белка. Волосы тоже.

Транспортная функция белка - вторая важная функция. Белки транспортируют все питательные вещества в клетку, будь то витамины, минералы и т.д.⠀

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Чтобы понять, что не так с волосами, стоит сдать анализ крови (фото: pexels.com)

Какой вывод: нет белка, нет смысла пить витамины. Какие бы крутые они не были. Как бы он не рекламировались. Как бы они не помогали вашей подруге.

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Выпадают волосы: что делать

Для начала стоит сдать биохимию крови и посмотреть общий белок. Показатель должен стремиться к верхней границе референса 80-85 г / л. Если он у нижней границе, надо разбираться, откуда дефицит.