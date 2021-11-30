Особо опасные Е: нутрициолог перечислила самые вредные консерванты в продуктах

Еда - один из главных факторов, которые влияют на продолжительность и качество жизни. Прочитав этикетку, можно выбрать более здоровые продукты.
Нутрициолог Евгения Хелс в своем Instagram перечислила самые опасные консерванты.
Как выбрать безопасные продукты (фото: pexels.com)
Опасные консерванты
Е-218 (метилпарабен)
Накапливаются в организме человека, оказывают неблагоприятное воздействие.
Е-220 (Диоксид серы)
Синтетическое происхождение. Важно не допускать превышения нормы потребления данной пищевой добавки. Может вызвать аллергическую реакцию.
Е-211 (Бензоат натрия)
Рекомендуется избегать продуктов, если в составе наряду с данной пищевой добавкой есть аскорбиновая кислота (Ascorbic acid, vitamin C) или лимонная кислота (Citric Acid), поскольку при употреблении таких продуктов в желудке создается опасная реакция, а на организм может быть оказано неблагоприятное воздействие или аллергическая реакция.