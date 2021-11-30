Особливо небезпечні Е: нутриціолог перерахувала найшкідливіші консерванти в продуктах

Їжа - один з головних факторів, які впливають на тривалість і якість життя. Прочитавши етикетку, можна вибрати більш здорові продукти.
Нутриціолог Євгенія Хелс у своєму Instagram перерахувала найнебезпечніші консерванти.
Як вибрати безпечні продукти (фото: pexels.com)
Небезпечні консерванти
Е - 218 (метилпарабен)
Накопичуються в організмі людини, надають несприятливий вплив.
Е - 220 (діоксид сірки)
Синтетичне походження. Важливо не допускати перевищення норми споживання даної харчової добавки. Може викликати алергічну реакцію.
Е - 211 (Бензоат натрію)
Рекомендується уникати продуктів, якщо в складі поряд з даною харчовою добавкою є аскорбінова кислота (Ascorbic acid, vitamin C) або лимонна кислота (Citric Acid), оскільки при вживанні таких продуктів в шлунку створюється небезпечна реакція, а на організм може бути надано несприятливий вплив або алергічна реакція.