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Особливо небезпечні Е: нутриціолог перерахувала найшкідливіші консерванти в продуктах

Автор: Тетяна Турчанікова

Їжа - один з головних факторів, які впливають на тривалість і якість життя. Прочитавши етикетку, можна вибрати більш здорові продукти.

Нутриціолог Євгенія Хелс у своєму Instagram перерахувала найнебезпечніші консерванти.

Як вибрати безпечні продукти (фото: pexels.com)

Небезпечні консерванти

  • Е - 218 (метилпарабен)

Накопичуються в організмі людини, надають несприятливий вплив.

  • Е - 220 (діоксид сірки)

Синтетичне походження. Важливо не допускати перевищення норми споживання даної харчової добавки. Може викликати алергічну реакцію.

  • Е - 211 (Бензоат натрію)

Рекомендується уникати продуктів, якщо в складі поряд з даною харчовою добавкою є аскорбінова кислота (Ascorbic acid, vitamin C) або лимонна кислота (Citric Acid), оскільки при вживанні таких продуктів в шлунку створюється небезпечна реакція, а на організм може бути надано несприятливий вплив або алергічна реакція.

Добавки, що приховують цукор у харчових продуктах

  • Патока (Мальтодекстрин, maltodextrin).
  • Карамельний сироп (сироп цукровий карамелізований, сироп цукровий інвертний).
  • Цукровий колір (Е-150а, Е-150B, E-150C, E-150D, карамель).
  • Декстроза (Глюкоза, виноградний цукор, D - глюкоза).
  • Фруктоза (глюкозно-фруктозный сироп).
  • Сироп агави може містити 80 % фруктози.

Які консерванти не шкодять здоров'ю (фото: pexels.com)

Синтетичні цукрозамінники

  1. Цикламова кислота і її солі цикламати натрію і кальцію (E952). Заборонена в деяких країнах. Підозрюється в тому, що може посилювати дію канцерогенів, хоча прямих доказів тому немає.
  2. Ацесульфам калію (E950). Довгий час щодо шкоди даного підсолоджувача велися суперечки. В даний час офіційно добавка визнана безпечною для здоров'я.
  3. Добавка Е-951 (Аспартам). Може викликати алергічні реакції. Можлива індивідуальна непереносимість добавки, наприклад, хворими фенілкетонурією.
  4. Добавка Е-954 (Сахарин). У великих кількостях добавка сприяє зростанню пухлинних клітин.

Безпечні харчові добавки

  • Е440 - Пектин, Pectine
  • Е901 - Віск бджолиний, Beeswax
  • Е100 - куркумін
  • Е140 - (Хлорофіл)
  • Е160с - (екстракт паприки)
  • Е 160D - (Лікопін)
  • Е163 - (антоціан) екстракт з винограду і ягід
  • E181 - (Танін)

Раніше нутриціолог назвала головні продукти для підтримки жовчного міхура.

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