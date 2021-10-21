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Отказаться хоть на время: нутрициолог назвала топ-7 продуктов, повышающих тревожность

Автор: Татьяна Турчаникова

Жалобы на повышенную тревожность в 2021 году можно услышать на каждом шагу. Хотя ни стресс, ни тревожность, ни нарушение сна - не норма.

Часто мы можем помочь организму оставаться в спокойствии и расслаблении без всяких таблеток, добавок и сеансов у психолога, просто отказавшись от продуктов, которые лишь усиливают все эти тревожные симптомы.

Нутрициолог Вероника Хуснутдинова в своем Instagram дала список продуктов, которые вызывают тревожность. Стоит отказаться от них хоть на пару недель - и, скорее всего, вы удивитесь разнице в своем состоянии "до" и "после".

С вечным стрессом пора завязывать (фото: pexels.com)

Продукты, которые способствуют повышению тревожности

  • Алкоголь

- нарушает нейротрансмиттеры в мозге

Алкоголь позволяет почувствовать себя расслабленными и уверенными на очень короткий период, вызывая резкий обратный эффект при прекращении эффекта. Беспокойство, суетность мыслей - то, что сопровождает человека, который употребляет алкоголь.

  • Сахаросодержащие продукты, десерты, конфеты

- значительно делает разбалансировку гормональной и нервной системы.

Организм реагирует, вырабатывая большую дозу инсулина (гормона, который удаляет избыток сахара из крови). В итоге организм становится резистентным к инсулину и избыток сахара идет непосредственно в печень. Печени становится все тяжелее выполнять свои функции. Плюс возникает сахарная зависимость, когда настроение напрямую зависит от получения очередной сладкой дозы.

  • Кофе

- стимулирует гормоны стресса, которые увеличивают частоту сердечных сокращений, выделяют сахар в кровоток

Это может вызвать тремор и панические атаки.

  • Сырые овощи, фрукты в большом количестве, мороженое и в целом холодные продукты в холодное время года

- замедляют пищеварение и, соответственно, увеличивают количество слизи и токсинов

Это состояние сопровождается плохим настроением, раздражительностью и повышенной тревожностью.

Кофе можно сократить до чашки в день или пить через день (фото: pexels.com)

  • Хлеб и хлебобулочные изделия

- содержат глютен - самый тяжело перевариваемый белок пшеницы

Исследователи связали целиакию и непереносимость глютена с симптомами тревоги.

  • Любые промышленные продукты (хлопья, хлебцы, вафли и печенье с долгим сроком хранения, колбасы, консервы, рафинированные масла)

- истощают организм, лишая клетчатки и необходимых нутриентов

Кроме того, вредные добавки, (например, глутамат натрия, согласно исследованиям, связано с тревогой и депрессией). Кроме того, они содержат трансжиры, которые тоже способствуют развитию тревожности и депрессии.

  • Промышленные молочные продукты

- содержат белки в таком виде, которые очень часто вызывают иммунный ответ, нарушают пищеварение и поддерживают воспаление, что в свою очередь, связано с тревогой.

Раньше нутрициолог назвала всего одно средство для тех, кто часто болеет.

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