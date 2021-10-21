Отказаться хоть на время: нутрициолог назвала топ-7 продуктов, повышающих тревожность

Жалобы на повышенную тревожность в 2021 году можно услышать на каждом шагу. Хотя ни стресс, ни тревожность, ни нарушение сна - не норма.
Часто мы можем помочь организму оставаться в спокойствии и расслаблении без всяких таблеток, добавок и сеансов у психолога, просто отказавшись от продуктов, которые лишь усиливают все эти тревожные симптомы.
Нутрициолог Вероника Хуснутдинова в своем Instagram дала список продуктов, которые вызывают тревожность. Стоит отказаться от них хоть на пару недель - и, скорее всего, вы удивитесь разнице в своем состоянии "до" и "после".
- нарушает нейротрансмиттеры в мозге
Алкоголь позволяет почувствовать себя расслабленными и уверенными на очень короткий период, вызывая резкий обратный эффект при прекращении эффекта. Беспокойство, суетность мыслей - то, что сопровождает человека, который употребляет алкоголь.
- значительно делает разбалансировку гормональной и нервной системы.
Организм реагирует, вырабатывая большую дозу инсулина (гормона, который удаляет избыток сахара из крови). В итоге организм становится резистентным к инсулину и избыток сахара идет непосредственно в печень. Печени становится все тяжелее выполнять свои функции. Плюс возникает сахарная зависимость, когда настроение напрямую зависит от получения очередной сладкой дозы.
- стимулирует гормоны стресса, которые увеличивают частоту сердечных сокращений, выделяют сахар в кровоток
Это может вызвать тремор и панические атаки.
- замедляют пищеварение и, соответственно, увеличивают количество слизи и токсинов
Это состояние сопровождается плохим настроением, раздражительностью и повышенной тревожностью.
- содержат глютен - самый тяжело перевариваемый белок пшеницы
Исследователи связали целиакию и непереносимость глютена с симптомами тревоги.
- истощают организм, лишая клетчатки и необходимых нутриентов
Кроме того, вредные добавки, (например, глутамат натрия, согласно исследованиям, связано с тревогой и депрессией). Кроме того, они содержат трансжиры, которые тоже способствуют развитию тревожности и депрессии.
- содержат белки в таком виде, которые очень часто вызывают иммунный ответ, нарушают пищеварение и поддерживают воспаление, что в свою очередь, связано с тревогой.
Раньше нутрициолог назвала всего одно средство для тех, кто часто болеет.