Отказаться хоть на время: нутрициолог назвала топ-7 продуктов, повышающих тревожность

С вечным стрессом пора завязывать (фото: pexels.com)

Продукты, которые способствуют повышению тревожности

Алкоголь

- нарушает нейротрансмиттеры в мозге

Алкоголь позволяет почувствовать себя расслабленными и уверенными на очень короткий период, вызывая резкий обратный эффект при прекращении эффекта. Беспокойство, суетность мыслей - то, что сопровождает человека, который употребляет алкоголь.

Сахаросодержащие продукты, десерты, конфеты

- значительно делает разбалансировку гормональной и нервной системы.

Организм реагирует, вырабатывая большую дозу инсулина (гормона, который удаляет избыток сахара из крови). В итоге организм становится резистентным к инсулину и избыток сахара идет непосредственно в печень. Печени становится все тяжелее выполнять свои функции. Плюс возникает сахарная зависимость, когда настроение напрямую зависит от получения очередной сладкой дозы.

Кофе

- стимулирует гормоны стресса, которые увеличивают частоту сердечных сокращений, выделяют сахар в кровоток

Это может вызвать тремор и панические атаки.

Сырые овощи, фрукты в большом количестве, мороженое и в целом холодные продукты в холодное время года

- замедляют пищеварение и, соответственно, увеличивают количество слизи и токсинов

Это состояние сопровождается плохим настроением, раздражительностью и повышенной тревожностью.

Кофе можно сократить до чашки в день или пить через день (фото: pexels.com)

Хлеб и хлебобулочные изделия

- содержат глютен - самый тяжело перевариваемый белок пшеницы

Исследователи связали целиакию и непереносимость глютена с симптомами тревоги.

Любые промышленные продукты (хлопья, хлебцы, вафли и печенье с долгим сроком хранения, колбасы, консервы, рафинированные масла)

- истощают организм, лишая клетчатки и необходимых нутриентов

Кроме того, вредные добавки, (например, глутамат натрия, согласно исследованиям, связано с тревогой и депрессией). Кроме того, они содержат трансжиры, которые тоже способствуют развитию тревожности и депрессии.

Промышленные молочные продукты

- содержат белки в таком виде, которые очень часто вызывают иммунный ответ, нарушают пищеварение и поддерживают воспаление, что в свою очередь, связано с тревогой.