Відмовитися хоч на тиждень: нутриціолог назвала топ-7 продуктів, що підвищують тривожність

З вічним стресом пора зав'язувати (фото: pexels.com)

Продукти, які сприяють підвищенню тривожності

Алкоголь

- порушує нейротрансмітери в мозку

Алкоголь дозволяє відчути себе розслабленими і впевненими на дуже короткий період, викликаючи різкий зворотний ефект при припиненні ефекту. Занепокоєння, суєтність думок - те, що супроводжує людину, яка вживає алкоголь.

Цукровмісні продукти, десерти, цукерки

- значно робить розбалансування гормональної і нервової системи

Організм реагує, виробляючи велику дозу інсуліну (гормону, який видаляє надлишок цукру з крові). В результаті організм стає резистентним до інсуліну і надлишок цукру йде безпосередньо в печінку. Печінки стає все важче виконувати свої функції. Плюс виникає цукрова залежність, коли настрій безпосередньо залежить від отримання чергової солодкої дози.

Кава

- стимулює гормони стресу, які збільшують частоту серцевих скорочень, виділяють цукор в кровотік

Це може викликати тремор і панічні атаки.

Сирі овочі, фрукти у великій кількості, морозиво і в цілому холодні продукти в холодну пору року

- уповільнюють травлення і, відповідно, збільшують кількість слизу і токсинів

Цей стан супроводжується поганим настроєм, дратівливістю і підвищеною тривожністю.

Каву можна скоротити до чашки в день або, наприклад, пити через день (фото: pexels.com)

Хліб і хлібобулочні вироби

- містять глютен - важко перетравлюваний білок пшениці

Дослідники пов'язали целіакію та непереносимість глютену з симптомами тривоги.

Будь-які промислові продукти (пластівці, хлібці, вафлі і печиво з довгим терміном зберігання, ковбаси, консерви, рафіновані масла)

- виснажують організм, позбавляючи клітковини і необхідних нутрієнтів

Крім того, шкідливі добавки, (наприклад, глутамат натрію, згідно з дослідженнями, пов'язано з тривогою і депресією). Крім того, вони містять трансжири, які теж сприяють розвитку тривожності і депресії.

Промислові молочні продукти

- містять білки в такому вигляді, які дуже часто викликають імунну відповідь, порушують травлення і підтримують запалення, що в свою чергу, пов'язано з тривогою.