Откровенный вред: нутрициолог рассказала, так ли полезен суп, как говорят бабушки

Суп в наших краях всегда считался чуть ли не самым полезным блюдом за обедом. Мамы и бабушки всех с детства приучают: сначала - суп, потом - все остальное. Потому что он питательный, горячий, в нем плавает морковка, в конце концов!

А так ли он полезен на самом деле, таким вопросом задалась нутрициолог Марина Сергеева в своем Instagram. Она разложила суп "по полочкам" - и результаты получились неожиданными.

Суп. Есть или не есть, вот в чем вопрос. "Без супа сыт не будешь, - говорили наши бабушки, - суп полезен для желудка". Давайте вместе разбираться. Есть польза или нет?

Почему суп вдруг выпал из рейтинга самых полезных блюд (фото: рexels.com)

Мое личное мнение: в супе польза только от куска мяса, или рыбы, если это уха. То есть, животный белок, если рассматривать в плане пищевой ценности.

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Все остальные продукты в супе теряют эту самую ценность в процессе приготовления:

Овощи становятся бесполезными в плане витаминов, минералов и клетчатки.

Благодаря длительному нагреванию витамины разрушаются, клетчатка превращается в кашу.

Польза сырой моркови и свеклы превращается в откровенный вред, так как повышается гликемический индекс этих продуктов. А это значит, что вареная морковь и свекла будут повышать сахар крови.

С картофелем - такая же история.

Как оказалось, пользы в супе мало (фото: рexels.com)

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Поэтому, если вы любите есть суп, ешьте, но вы должны понимать, что пользы от него мало. Идеально будет добавить к такому приему пищи хорошую порцию салата, мясо или рыбу на второе и что-то из серых круп на гарнир. Тогда баланс БЖУ будет более менее соблюден.

И мой главный совет: всегда оценивайте любой прием пищи с точки зрения полезности. Чаще задавайте себе вопрос: ну и что хорошего я съел для своего здоровья?