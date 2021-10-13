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Відверта шкода: нутриціолог розповіла, чи такий вже корисний суп, як кажуть бабусі

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Середа 13 жовтня 2021 18:09
Відверта шкода: нутриціолог розповіла, чи такий вже корисний суп, як кажуть бабусі Нутриціолог Марина Сергєєва (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Автор: Тетяна Турчанікова

Суп в наших краях завжди вважався мало не найкориснішим блюдом за обідом. Мами і бабусі всіх з дитинства привчають: спочатку - суп, потім - все інше. Тому що він поживний, гарячий, в ньому плаває морквина, в кінці кінців!

А чи такий вже він корисний насправді, таким питанням задалася нутриціолог Марина Сергєєва в своєму Instagram. Вона розклала суп "по поличках" - і результати вийшли несподіваними.

Суп. Їсти чи не їсти, ось в чому питання. "Без супу ситий не будеш, - говорили наші бабусі, - суп корисний для шлунка". Давайте разом розбиратися. Є користь чи ні?

Відверта шкода: нутриціолог розповіла, чи такий вже корисний суп, як кажуть бабусіЧому суп раптом випав з рейтингу найкорисніших страв (фото: рexels.com)

Моя особиста думка: в супі користь тільки від шматка м'яса, або риби, якщо це вуха. Тобто, тваринний білок, якщо розглядати в плані харчової цінності.

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Всі інші продукти в супі втрачають цю саму цінність в процесі приготування:

  • Овочі стають марними в плані вітамінів, мінералів і клітковини.
  • Завдяки тривалому нагріванню вітаміни руйнуються, клітковина перетворюється в кашу.
  • Користь сирої моркви і буряка перетворюється на відверту шкоду, бо підвищується глікемічний індекс цих продуктів. А це означає, що варена морква і буряк будуть підвищувати цукор крові.
  • З картоплею - така ж історія.

Відверта шкода: нутриціолог розповіла, чи такий вже корисний суп, як кажуть бабусі

Як виявилося, користі в супі мало (фото: рexels.com)

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Тому, якщо ви любите їсти суп, їжте, але ви повинні розуміти, що користі від нього мало. Ідеально буде додати до такого прийому їжі хорошу порцію салату, м'ясо або рибу на друге і щось з сірих круп на гарнір. Тоді баланс БЖУ буде більш менш дотриманий.

І моя головна порада: завжди оцінюйте будь-який прийом їжі з точки зору корисності. Частіше задавайте собі питання: ну і що хорошого я з'їв для свого здоров'я?

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