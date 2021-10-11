Помидоры задерживают жидкость: нутрициолог рассказала, можно ли есть овощи красного цвета

Какие мифы касаемо еды только ни ходят по интернету! Один из них заключается в том, что лучше избегать фрукты и овощи красного цвета. Якобы, есть нужно в основном зеленые плоды - в них меньше сахара и больше полезных питательных веществ.

Этот миф развенчала нутрицолог Анна Макарова в своем Instagram. Она призналась, что особенно ее рассмешил рассказ про помидоры, которые якобы задерживают жидкость из-за пигмента ликопина.

На тарелке, в идеале, должна быть радуга (фото: instagram.com/annamakarova25)

Такое рассказывают и мои клиенты, пересказывая слова "экспертов". А теперь серьезно. Если почитать современные рекомендацию по питанию, там такой ерунды не встретить. Нет ни рекомендаций и тем более доказательств на уровне исследований, что овощи и фрукты какого-то определенного цвета необходимо исключить или минимизировать.

Наоборот, по всем рекомендациям здорового и сбалансированного питания указывается на принцип радуги - употреблять овощи и фрукты всех цветов и оттенков.

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Не стоит винить во всем помидоры (фото: pexels.com)

Сама по себе идея что-то исключать - ограничительная. А вы прекрасно знаете, к чему приводят ограничения: рано или поздно произойдет срыв и, как назло, в данном случае, как раз он может быть именно на все красненькое.

Так что при составлении тарелки вспоминайте радугу - в каждом фрукте и овоще определенного цвета есть свой пигмент, который придает им окрас. В красных - каротиноид ликопин, оранжевых и желтых - бета-каротин и бета-криптоксантин, зеленых - хлорофилл, фиолетовых - антоцианы.

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Эти пигменты являются антиоксидантами, которые защищают наши клетки от повреждений, обладают защитными свойствами для сердечно-сосудистой, иммунной систем, поддерживают здоровье глаз.

Разнообразие - наше все! Если у вас индивидуальная реакция на помидоры или любые другие овощи и фрукты, не ешьте их. Но овощи и фрукты не мешают, а наоборот - помогают снижать вес. Это мои клиенты уже знают и едят овощи и фрукты всех цветов.

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