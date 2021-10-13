UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Откровенный вред: нутрициолог рассказала, так ли полезен суп, как говорят бабушки

Автор: Татьяна Турчаникова

Суп в наших краях всегда считался чуть ли не самым полезным блюдом за обедом. Мамы и бабушки всех с детства приучают: сначала - суп, потом - все остальное. Потому что он питательный, горячий, в нем плавает морковка, в конце концов!

А так ли он полезен на самом деле, таким вопросом задалась нутрициолог Марина Сергеева в своем Instagram. Она разложила суп "по полочкам" - и результаты получились неожиданными.

Суп. Есть или не есть, вот в чем вопрос. "Без супа сыт не будешь, - говорили наши бабушки, - суп полезен для желудка". Давайте вместе разбираться. Есть польза или нет?

Почему суп вдруг выпал из рейтинга самых полезных блюд (фото: рexels.com)

Мое личное мнение: в супе польза только от куска мяса, или рыбы, если это уха. То есть, животный белок, если рассматривать в плане пищевой ценности.

Вместо рафинированного сахара: нутрициолог назвала топ-5 небанальных и полезных сладостей

Все остальные продукты в супе теряют эту самую ценность в процессе приготовления:

  • Овощи становятся бесполезными в плане витаминов, минералов и клетчатки.
  • Благодаря длительному нагреванию витамины разрушаются, клетчатка превращается в кашу.
  • Польза сырой моркови и свеклы превращается в откровенный вред, так как повышается гликемический индекс этих продуктов. А это значит, что вареная морковь и свекла будут повышать сахар крови.
  • С картофелем - такая же история.

Как оказалось, пользы в супе мало (фото: рexels.com)

Помидоры задерживают жидкость: нутрициолог рассказала, можно ли есть овощи красного цвета

Поэтому, если вы любите есть суп, ешьте, но вы должны понимать, что пользы от него мало. Идеально будет добавить к такому приему пищи хорошую порцию салата, мясо или рыбу на второе и что-то из серых круп на гарнир. Тогда баланс БЖУ будет более менее соблюден.

И мой главный совет: всегда оценивайте любой прием пищи с точки зрения полезности. Чаще задавайте себе вопрос: ну и что хорошего я съел для своего здоровья?

Раньше нутрициолог рассказала, чем заменить кофе, главный натуральный энергетик.

Читайте LITE в Google News
Здоровое питаниеЗдоровая еда