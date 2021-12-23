Ответ удивит: диетолог назвала, что лучше всего стимулирует желчеотток
Автор:
RBC.UA
Люди, страдающие болезнями желчного пузыря, часто допускают большую ошибку – отказываются от жиров.
И неудивительно, ведь почувствовав тяжесть или боль в правом подреберье после приема жирной пищи, нормальной реакцией любого человека будет отказ от того, что причиняет дискомфорт!⠀
Но, хотя многие и удивятся, именно жиры стимулируют желчеотток, рассказала в своем Instagram диетолог Анна Гоголева.
Поэтому нужно уменьшить количество жиров в пище и добавить в рацион больше легких растительных жиров, такие как: семена, орехи и растительные масла (особенно Омега 3 – тыквенное, оливковое, кедровое, кокосовое), а также авокадо.
Периодически можно позволить себе немного жирной морской рыбы, но ни в коем случае не соленой и не копченой!
Белок и жиры – основная среда работы желчи. Именно за расщепление этих веществ она отвечает.
Лимон (фото: pexels.com)
И если желчеотток затруднен, то в переваривании и расщеплении такого продукта должны участвовать следующие катализаторы:
Лимон, лайм, имбирь.
Можно добавить в салат немного домашнего яблочного уксуса;