Відповідь здивує: дієтолог назвала, що найкраще стимулює жовчовідтік
Автор:
RBC.UA
Люди, які страждають хворобами жовчного міхура, часто допускають велику помилку – відмовляються від жирів.
І не дивно, адже відчувши тяжкість або біль в правому підребер'ї після прийому жирної їжі, нормальною реакцією будь-якої людини буде відмова від того, що заподіює дискомфорт!⠀
Але, хоча, можливо, багато хто здивується, саме жири стимулюють жовчовідтік, розповіла в своєму Instagram дієтолог Анна Гоголева.
Тому потрібно зменшити кількість жирів в їжі і додати в раціон більше легких рослинних жирів: насіння, горіхи і рослинні масла (особливо Омега 3 – гарбузова, оливкова, кедрова, кокосова), а також авокадо.
Періодично можна дозволити собі трохи жирної морської риби, але ні в якому разі не солоної і не копченої!
Білок і жири - основне середовище роботи жовчі. Саме за розщеплення цих речовин вона відповідає.
Лимон (фото: pexels.com)
І якщо жовчевідтік ускладнено, то в перетравленні і розщепленні такого продукту повинні брати участь наступні каталізатори:
Лимон, лайм, імбир.
Можна додати в салат трохи домашнього яблучного оцту;