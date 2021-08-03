От паразитов, вирусов и микробов: нутрициолог дала список антипаразитарных продуктов

Со временем хозяин замечает, что его самочувствие ухудшается, появляются боли неясной этиологии, снижается тонус, но обычно хозяин думает, что это от большого количества работы. И к сожалению, человек очень часто может быть хозяином для огромного количества паразитов.

Присутствуя в человеческом организме, паразит оказывает достаточно серьезное, патогенное влияние.

Антипаразитарные продукты - это те, которые паразиты не любят, то есть те, которые помогают избавить организм от паразитов, вирусов и микробов.

Чеснок гоняет паразитов (фото: pexels.com)

Продукты против паразитов: список

Масло орегано - природный антибиотик. Активные компоненты: карвакрол, тимол и борнеол - оказывают противомикробное, противогрибковое, противоопухолевое и антипаразитарное действия. Убивает стафилококк, микробов, грибки (кандиды), лямблий, кишечную палочку и других паразитов.

- природный антибиотик. Активные компоненты: карвакрол, тимол и борнеол - оказывают противомикробное, противогрибковое, противоопухолевое и антипаразитарное действия. Убивает стафилококк, микробов, грибки (кандиды), лямблий, кишечную палочку и других паразитов. Папайя - в 2007 году проведено исследование, которое показало практически стопроцентную эффективность семян папайи в избавлении организма от паразитов после семидневного лечения. Косточки папаи имеют островатый вкус. Их сначала сушат, а потом засыпают в мельницу и используют как приправу для различных блюд. Можно просто жевать эти косточки (по 5-6 штук несколько раз в день), что будет способствовать общему оздоровлению, а также для защиты системы пищеварения от паразитов.

- в 2007 году проведено исследование, которое показало практически стопроцентную эффективность семян папайи в избавлении организма от паразитов после семидневного лечения. Косточки папаи имеют островатый вкус. Их сначала сушат, а потом засыпают в мельницу и используют как приправу для различных блюд. Можно просто жевать эти косточки (по 5-6 штук несколько раз в день), что будет способствовать общему оздоровлению, а также для защиты системы пищеварения от паразитов. Масло тыквенных семечек и семена тыквы: активное вещество кукурбитин действует против паразитов. Сам по себе он горький и слегка токсичный, но именно эти его свойства уничтожают паразитов. Как и другие горькие вещества, кукурбитацин имеет противоопухолевое и антипаразитарное действие.

Поддержать систему детоксикации: нутрицилог дала список овощей для хорошей работы желчного