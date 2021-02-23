Кроме печенек и бутербродов: нутрициолог дала список полезных и вкусных перекусов

"Что мы ждем от перекусов? Чтобы они были вкусные, удовлетворяли голод и при этом не вызвали резкий скачок уровня сахара в крови. Перекус крекерами или большой чашкой фруктов может вызвать достаточно резкий всплеск уровня сахара в крови и через час, а то и полчаса, вы опять будете голодной", - рассказала Надя.

Она добавила, что, в зависимости от того, ради чего вы включаете перекус в свой рацион и с каким аспектом здоровья вы работаете, перекусы могут быть либо низкоуглеводные, либо со средним содержанием углеводов, примерно 15 грамм углеводов. Низкоуглеводный перекус будет включать заметно меньше углеводов, около 5-7 грамм.

Надя Андреева (фото: instagram.com/happynadyaz)

Примеры низкоуглеводных перекусов:

(важно: включайте молочные продукты, только если у вас нет непереносимости, проблем с жкт, аутоиммунных заболеваний, воспалительных процессов)