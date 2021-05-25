Как перестать заедать усталость и стресс: пошаговый план от нутрициолога

Поймите, вы нормальная. Мы все устаем и мы с детства приучены: "скушай сладкое - все будет хорошо", ведь на сладком появляется энергия, вырабатывается "гормон радости". Это легкий и быстрый способ прийти в ресурс.



Но у него есть опасность - вызывает привычку и не решает причину усталости. Выпишите, от чего вы устаете и подумайте: что можно делегировать, что перестать делать?



Начните планировать график. Планировать с отдыха: представьте разрядившуюся батарейку - с ней не работает пульт, она не выполняет свою функцию. Первое, что важно сделать - зарядить ее. Так и с телом - впишите в график отдых, то, что вас наполняет. И только 2-й этап - рабочие и бытовые дела. Не буду говорить, что это легко и просто. Я сама была в синдроме жертвы - сначала всем помочь, всех спасти, быть хорошей и удобной, и только потом что-то для себя. Но на себя не оставалось сил.



Волшебный список. Назовите его "То, что меня расслабляет и возвращает в ресурс".



Иллюстративное фото (pexels.com)

Написали? А теперь минимум 1 вещь включите в расписание недели



Не запрещайте себе сладкое, вообще ничего не запрещайте. Ищите альтернативу. Я обожаю выпечку и шоколад. Стала делать его дома - 5 минут на водяной бане и полезная вкусняшка готова. А кексы пеку на кокосовой муке с ягодами - минимум сахара и мука, которая богата жирами, а не углеводами.



Иллюстративное фото (pexels.com)

И помните о постепенности - внедряйте это неделю за неделей. Каждый раз вспоминая о мотивации - для чего я это делаю, для чего мне важна забота о себе, почему я себя утомляю, как вырваться из замкнутого круга - устаю-ем?