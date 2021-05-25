Як перестати заїдати втому і стрес: покроковий план від нутриціолога

Зрозумійте, ви нормальна. Ми всі втомлюємося і ми з дитинства привчені: "з'їж солодке - все буде добре", адже на солодкому з'являється енергія, виробляється "гормон радості". Це легкий і швидкий спосіб прийти в ресурс.



Але у нього є небезпека - викликає звичку і не вирішує причину втоми. Випишіть, від чого ви втомлюєтеся і подумайте: що можна делегувати, що перестати робити?



Почніть планувати графік. Планувати з відпочинку: уявіть батарейку, що розрядилася - з нею не працює пульт, вона не виконує свою функцію. Перше, що важливо зробити - зарядити її. Так і з тілом - впишіть в графік відпочинок, те, що вас наповнює. І тільки 2-й етап - робочі та побутові справи. Не буду говорити, що це легко і просто. Я сама була в синдромі жертви - спочатку всім допомогти, всіх врятувати, бути хорошою і зручною, і тільки потім щось для себе. Але на себе не залишалося сил.



Чарівний список. Назвіть його "те, що мене розслабляє і повертає в ресурс".



Ілюстративне фото (pexels.com)

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Не забороняйте собі солодке, взагалі нічого не забороняйте. Шукайте альтернативу. Я обожнюю випічку і шоколад. Стала робити його вдома - 5 хвилин на водяній бані і корисна вкусняшка готова. А кекси печу на кокосовому борошні з ягодами - мінімум цукру і борошно, яке багате жирами, а не вуглеводами.



Ілюстративне фото (pexels.com)

І пам'ятайте про поступовість - впроваджуйте це тиждень за тижнем. Кожен раз згадуючи про мотивацію - для чого я це роблю, для чого мені важлива турбота про себе, чому я себе втомлюю, як вирватися із замкнутого кола - втомлююся-їм?