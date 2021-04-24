Как побороть тягу к сладкому: план действий от диетолога

Если вы и дня не можете прожить без промышленных сладостей, то вспомните о том вреде, который они наносят нашему здоровью и фигуре. Врач-диетолог Нурия Дианова предложила эффективный план действий, который поможет вам справитья с сильной тягой к сладкому.
Полезными советами эксперт поделилась в своем Instagram.
Она напомнила, что избыток сахара в организме связан с такими заболеваниями, как диабет, гипертония, инсульт, инфаркт, рак толстой кишки, акне, грибковые инфекции, бродильная диспепсия.
Резко снизить количество сахара в крови нельзя, это ограничение приведет к стрессу, человек станет раздражительным. Поэтому начинать надо постепенно.
1. Высыпайтесь. Учеными доказано, что отдохнувший человек тянется к сахару меньше.
2. Проконсультируйтесь с диетологом по поводу вашего рациона. Возможно, тяга к сладкому обусловлена нехваткой хрома, цинка или магния. А что чаще встречается - человек сажает себя на какую-то диету и отсутствие баланса приводит к сладенькому.
3. Проверьте количество, качество белка и его сочетания. Белок стабилизирует уровень глюкозы и инсулина, благодаря чему сладкого хочется меньше.
4. Не отказывайтесь от полезных жиров. Употребляйте орехи, авокадо, нерафинированные масла и рыбу.
Иллюстративное фото (pexels.com)
5. При желании съесть что-то сладкое выпейте несладкого чая.
6. Отвлечься от сладкого легко поможет физическая активность.
"Упал - отжался".
7. Не покупайте домой и в места вашего регулярного пребывания сладости.
8. Если вы склонны отвыкать постепенно, то просто с каждым разом снижайте порцию сладкого, до тех пор, пока не сведете все на минимум.
9. Обзаведитесь поддержкой окружающих - это мощный инструмент!
10. Замените промышленные сладости на натуральные, например ягоды или фрукты, или же пастилу, горький шоколад.
Напомним, диетолог рассказала, как и почему выглядит оптимальный темп жиросжигания худеющих разных весовых категорий.