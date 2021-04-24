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Как побороть тягу к сладкому: план действий от диетолога

Автор: Lite

Если вы и дня не можете прожить без промышленных сладостей, то вспомните о том вреде, который они наносят нашему здоровью и фигуре. Врач-диетолог Нурия Дианова предложила эффективный план действий, который поможет вам справитья с сильной тягой к сладкому.

Полезными советами эксперт поделилась в своем Instagram.

Она напомнила, что избыток сахара в организме связан с такими заболеваниями, как диабет, гипертония, инсульт, инфаркт, рак толстой кишки, акне, грибковые инфекции, бродильная диспепсия.

Резко снизить количество сахара в крови нельзя, это ограничение приведет к стрессу, человек станет раздражительным. Поэтому начинать надо постепенно.

План действий: избавляемся от тяги к сладкому

1. Высыпайтесь. Учеными доказано, что отдохнувший человек тянется к сахару меньше.

2. Проконсультируйтесь с диетологом по поводу вашего рациона. Возможно, тяга к сладкому обусловлена нехваткой хрома, цинка или магния. А что чаще встречается - человек сажает себя на какую-то диету и отсутствие баланса приводит к сладенькому.

3. Проверьте количество, качество белка и его сочетания. Белок стабилизирует уровень глюкозы и инсулина, благодаря чему сладкого хочется меньше.

4. Не отказывайтесь от полезных жиров. Употребляйте орехи, авокадо, нерафинированные масла и рыбу.


Иллюстративное фото (pexels.com)

5. При желании съесть что-то сладкое выпейте несладкого чая.

6. Отвлечься от сладкого легко поможет физическая активность.
"Упал - отжался".

7. Не покупайте домой и в места вашего регулярного пребывания сладости.

8. Если вы склонны отвыкать постепенно, то просто с каждым разом снижайте порцию сладкого, до тех пор, пока не сведете все на минимум.

9. Обзаведитесь поддержкой окружающих - это мощный инструмент!

10. Замените промышленные сладости на натуральные, например ягоды или фрукты, или же пастилу, горький шоколад.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, диетолог рассказала, как и почему выглядит оптимальный темп жиросжигания худеющих разных весовых категорий.

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