Как побороть тягу к сладкому: план действий от диетолога

Она напомнила, что избыток сахара в организме связан с такими заболеваниями, как диабет, гипертония, инсульт, инфаркт, рак толстой кишки, акне, грибковые инфекции, бродильная диспепсия.



Резко снизить количество сахара в крови нельзя, это ограничение приведет к стрессу, человек станет раздражительным. Поэтому начинать надо постепенно.

План действий: избавляемся от тяги к сладкому

1. Высыпайтесь. Учеными доказано, что отдохнувший человек тянется к сахару меньше.



2. Проконсультируйтесь с диетологом по поводу вашего рациона. Возможно, тяга к сладкому обусловлена нехваткой хрома, цинка или магния. А что чаще встречается - человек сажает себя на какую-то диету и отсутствие баланса приводит к сладенькому.



3. Проверьте количество, качество белка и его сочетания. Белок стабилизирует уровень глюкозы и инсулина, благодаря чему сладкого хочется меньше.



4. Не отказывайтесь от полезных жиров. Употребляйте орехи, авокадо, нерафинированные масла и рыбу.



Иллюстративное фото (pexels.com)

5. При желании съесть что-то сладкое выпейте несладкого чая.



6. Отвлечься от сладкого легко поможет физическая активность.

"Упал - отжался".



7. Не покупайте домой и в места вашего регулярного пребывания сладости.



8. Если вы склонны отвыкать постепенно, то просто с каждым разом снижайте порцию сладкого, до тех пор, пока не сведете все на минимум.



9. Обзаведитесь поддержкой окружающих - это мощный инструмент!



10. Замените промышленные сладости на натуральные, например ягоды или фрукты, или же пастилу, горький шоколад.

Иллюстративное фото (pexels.com)