Як побороти тягу до солодкого: план дій від дієтолога

Якщо ви і дня не можете прожити без промислових солодощів, то згадайте про ту шкоду, яку вони завдають нашому здоров'ю і фігурі. Лікар-дієтолог Нурія Діанова запропонувала ефективний план дій, який допоможе вам справитья з сильною тягою до солодкого.
Корисними порадами експерт поділилася у своєму Instagram.
Вона нагадала, що надлишок цукру в організмі пов'язаний з такими захворюваннями, як діабет, гіпертонія, інсульт, інфаркт, рак товстої кишки, акне, грибкові інфекції, бродильна диспепсія.
Різко знизити кількість цукру в крові не можна, це обмеження приведе до стресу, людина стане дратівливою. Тому починати треба поступово.
1. Висипатися. Вченими доведено, що людина, яка відпочила, тягнеться до цукру менше.
2. Проконсультуйтеся з дієтологом з приводу вашого раціону. Можливо, тяга до солодкого обумовлена нестачею хрому, цинку або магнію. А що частіше зустрічається - людина садить себе на якусь дієту і відсутність балансу призводить до солоденького.
3. Перевірте кількість, якість білка і його поєднання. Білок стабілізує рівень глюкози та інсуліну, завдяки чому солодкого хочеться менше.
4. Не відмовляйтеся від корисних жирів. Вживайте горіхи, авокадо, нерафіновані масла і рибу.
Ілюстративне фото (pexels.com)
5. При бажанні з'їсти щось солодке випийте несолодкого чаю.
6. Відволіктися від солодкого легко допоможе фізична активність.
"Впав-віджався".
7. Не купуйте додому і в місця вашого регулярного перебування солодощі.
8. Якщо ви схильні відвикати поступово, то просто з кожним разом знижуйте порцію солодкого, до тих пір, поки не зведете все на мінімум.
9. Обзаведіться підтримкою оточуючих - це потужний інструмент!
10. Замініть промислові солодощі на натуральні, наприклад ягоди або фрукти, або ж пастилу, гіркий шоколад.
Нагадаємо, дієтолог розповіла, як і чому виглядає оптимальний темп жироспалювання тих, що худнуть, різних вагових категорій.