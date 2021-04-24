Як побороти тягу до солодкого: план дій від дієтолога

Вона нагадала, що надлишок цукру в організмі пов'язаний з такими захворюваннями, як діабет, гіпертонія, інсульт, інфаркт, рак товстої кишки, акне, грибкові інфекції, бродильна диспепсія.



Різко знизити кількість цукру в крові не можна, це обмеження приведе до стресу, людина стане дратівливою. Тому починати треба поступово.

План дій: позбавляємося від тяги до солодкого

1. Висипатися. Вченими доведено, що людина, яка відпочила, тягнеться до цукру менше.



2. Проконсультуйтеся з дієтологом з приводу вашого раціону. Можливо, тяга до солодкого обумовлена нестачею хрому, цинку або магнію. А що частіше зустрічається - людина садить себе на якусь дієту і відсутність балансу призводить до солоденького.



3. Перевірте кількість, якість білка і його поєднання. Білок стабілізує рівень глюкози та інсуліну, завдяки чому солодкого хочеться менше.



4. Не відмовляйтеся від корисних жирів. Вживайте горіхи, авокадо, нерафіновані масла і рибу.



Ілюстративне фото (pexels.com)

5. При бажанні з'їсти щось солодке випийте несолодкого чаю.



6. Відволіктися від солодкого легко допоможе фізична активність.

"Впав-віджався".



7. Не купуйте додому і в місця вашого регулярного перебування солодощі.



8. Якщо ви схильні відвикати поступово, то просто з кожним разом знижуйте порцію солодкого, до тих пір, поки не зведете все на мінімум.



9. Обзаведіться підтримкою оточуючих - це потужний інструмент!



10. Замініть промислові солодощі на натуральні, наприклад ягоди або фрукти, або ж пастилу, гіркий шоколад.

Ілюстративне фото (pexels.com)